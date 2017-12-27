Samanyolu Haber /Gündem / Rus basını: Artık Türkiye’nin de var /27 Aralık 2017 11:36

Rus basını: Artık Türkiye’nin de var

Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını açıkladı. Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

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Sputnik’in aktardığı habere göre, Kommersant gazetesine konuşan Çemezov, S-400 sevkiyatını öngören anlaşmanın maliyeti ile ilgili soruyu yanıtlayarak, Türkiye’nin 4 adet S-400 bataryasını aldığını doğruladı ve bunlar için 2.5 milyar dolar ödediğini belirtti.

Çemezov ayrıca, S-400 bataryaları satın alması için Türkiye’ye verilecek kredi konusundaki görüşmelerin de tamamladığını söyledi.

İLK SEVKİYAT MART 2020

“Geriye sadece belgelerin son hallerini onaylamak kaldı. Kontratın yüzde 45’inin avans şeklinde, yüzde 55’ini ise Rusya’nın vereceği kredi ile ödeyeceklerini söyleyebilirim” diyen Çemezov, Türkiye’ye ilk S-400 sevkiyatının Mart 2020’de yapılmasını planladıklarını da ekledi.

Daha önce Türkiye’nin, Rusya’dan alacağı 4 adet S-400 bataryası için 2 milyar dolardan fazla ödeme yapacağı açıklanmıştı fakat net rakam bilinmiyordu.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye’de yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalar yapmış ve “S-400 konusunda da ilgili arkadaşlarımız, gerekli çalışmayı yapmak suretiyle bu hafta içinde bir araya gelip konuyu neticelendireceklerdir.” ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de, Rusya’dan S-400 füzelerinin satın alındığını belirterek, “O iş bitti, S-400 füzeleri satın alınmıştır” diye konuşmuştu.
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