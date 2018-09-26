Zam dalgasından Kuru yemiş fiyatları da etkilendi

Ekonomik gelişmelerin kuru yemiş sektörünü de etkilediğini belirten TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman, kuru yemişlerin genelinde yüzde 30'luk bir fiyat artışı yaşandığını söyledi.





Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, Çankaya'daki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin kuru yemiş sektörünü de etkilediğini söyledi.





Söz konusu gelişmelerin hasat sezonuna denk geldiğini belirten Karaman, "Hasat zamanı aynı zamanda bizim de alımları gerçekleştirdiğimiz bir dönem. Finans limitlerimizin tam kullanılmaması nedeniyle birçok sanayi kuruluşumuz ürünleri almada zorlanıyor. Bu çiftçiye de yansıyor, alım düştüğü için ürün tarlada kalıyor" diye konuştu.



