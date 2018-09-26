Samanyolu Haber /Gündem / Zam dalgasından Kuru yemiş fiyatları da etkilendi /26 Eylül 2018 15:29

Zam dalgasından Kuru yemiş fiyatları da etkilendi

Kuru yemiş fiyatları yüzde 30 zamlandı

SHABER3.COM

Ekonomik gelişmelerin kuru yemiş sektörünü de etkilediğini belirten TÜKSİAD Başkanı Hüsamettin Karaman, kuru yemişlerin genelinde yüzde 30'luk bir fiyat artışı yaşandığını söyledi.

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman, Çankaya'daki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin kuru yemiş sektörünü de etkilediğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerin hasat sezonuna denk geldiğini belirten Karaman, "Hasat zamanı aynı zamanda bizim de alımları gerçekleştirdiğimiz bir dönem. Finans limitlerimizin tam kullanılmaması nedeniyle birçok sanayi kuruluşumuz ürünleri almada zorlanıyor. Bu çiftçiye de yansıyor, alım düştüğü için ürün tarlada kalıyor" diye konuştu.

Karaman, en büyük sıkıntının ay çekirdeğinde oluştuğunu kaydederek, Çin'den ithal edilen ay çekirdeğinin yerli üretimi olumsuz etkilediğini ifade etti.

İthal ceviz ve badem fiyatlarının artan kur oranlarından etkilendiğini anlatan Karaman, bu kapsamda söz konusu ürünlerin fiyatlarında artış yaşandığını söyledi.

Karaman, kuru yemişte genel bir artışın söz konusu olduğunu dile getirerek, "Kuruyemişlerin genelinde yüzde 30'luk bir fiyat artışı söz konusu" diye konuştu
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