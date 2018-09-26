Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği Türkiye'ye ekonomik yardıma soğuk bakıyor /26 Eylül 2018 15:25

Avrupa Birliği Türkiye'ye ekonomik yardıma soğuk bakıyor

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn Türkiye'ye ekonomik yardım yapılmasına karşı çıkarken, Türkiye'nin ekonomik problemlerini kendinin ürettiğini söyledi. Hahn, siyasilerin sorumluluğuna dikkat çekti.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yapacağı ziyaret öncesinde Türkiye'ye ekonomik yardım yapılması konusunda Die Welt gazetesine verdiği demeçte ülkedeki ekonomik sorunların Avrupa'nın müdahil olmasıyla çözülemeyeceğini söyledi ve siyasilerin sorumluluğuna dikkat çekti.

Hahn, "Türkiye'deki mevcut ekonomik sorunlar temelde kendilerinin yarattığı sorunlar. Bu durum AB'nin ya da diğer üye ülkelerin Ankara'ya yardım paketi ya da kredi vermesiyle çözülemez. Burada hemen dahil olmamız için bir gereklilik göremiyorum" dedi.

Hahn, Ankara'nın önce reformları uygulaması gerektiğine dikkat çekerek, "Ekonominin tekrar tırmanışa geçmesi için sağlam bir para politikası, bağımsız bir merkez bankası ve demokratik temellerin güçlü bir şekilde korunmasının yardımı olabilir" diyerek, "Ben burada sorumluluğun her şeyden önce siyasi liderlikte olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ancak Hahn "istikrarlı ve başarılı bir Türkiye'nin" Avrupa için önemine de dikkat çekti. Ankara'nın önce reformları uygulaması gerektiğini belirten Hahn, siyasi güven ortamı oluştuğunda Batılı şirketlerin de tekrar yatırım yapabileceğini söyledi.

Türk Lirası'nın hızlı değer kaybı sonucu ortaya çıkan ekonomik kriz tehlikesi, Almanya'da Türkiye'ye mali yardım tartışmalarının yaşanmasına yol açmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği devlet ziyareti sırasında da bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa Birliği Türkiye'ye ekonomik yardıma soğuk bakıyor Sonraki Haber >>

Zulüm yapanları Şeytan bakın nasıl kandırıyor

Zulüm yapanları Şeytan bakın nasıl kandırıyor

Trump BM genel Kurulunu güldürdü

Trump BM genel Kurulunu güldürdü

Fotoğraf çektirmek isterken dalgaların arasında kaldı

Fotoğraf çektirmek isterken dalgaların arasında kaldı

Sirkte gösteri yapan kaplan bayıldı...

Sirkte gösteri yapan kaplan bayıldı...

Yavru kuşun solucanla imtihanı

Yavru kuşun solucanla imtihanı

Akın İpek'ten Havuz Medyasına açıklama

Akın İpek'ten Havuz Medyasına açıklama

BBC, Kamerunlu askerlerin sivilleri öldürdüğünü kanıtladı

BBC, Kamerunlu askerlerin sivilleri öldürdüğünü kanıtladı

İsmail Devrim'in eşinin ses kaydı meclise taşındı

İsmail Devrim'in eşinin ses kaydı meclise taşındı

Ülkeyi Dünyaya rezil edenlerin hazin akibeti

Ülkeyi Dünyaya rezil edenlerin hazin akibeti

Uçak havada böyle savruldu

Uçak havada böyle savruldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:54:57