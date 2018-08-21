Yüzölçümü Konya'dan küçük Hollanda dünyanın en büyük 2. tarım ihracatçısı

Euronews'in haberine göre Hollanda bu ihracat oranına her ürünü ülkede üretip satarak ulaşmıyor. Bu rakamın 25.5 milyar Euroluk kısmı başka ülkelerden tohum, meyve sebze, hayvansal ve bahçe ürünleri olarak Hollanda'ya geliyor ve ülkede işlendikten sonra başka ülkelere ihraç ediliyor.





Hollanda'nın sattığı tarım ürünlerinin büyük bölümünü lale, karanfil ve gül gibi çiçek ve çiçek soğanları oluşturuyor. İkinci sırada süt ve süt ürünleri yer alırken üçüncü sırayı et ihracatı oluşturuyor.





Türkiye'nin ortalama 23 katı küçük olan ve yaklaşık 34 bin kilometrekarelik karasal yüzölçümüne sahip Hollanda'nın büyük bir bölümünde seralarda gelişmiş teknoloji kullanılarak tarım yapılıyor. Su kullanımıysa normalden yüzde 90 oranında daha az. Modern bir tarım ülkesi olan Hollanda organik üretime de önem veriyor.





Ülkede pestisit gibi zirai ilaç kullanımı neredeyse sıfıra yakın. Birçok sera ve tarlada drone ve sürücüsüz traktör kullanılıyor. Bu sayede toprağım verimlilik durumu, ürünlerin kalitesi gibi etmenler insansız olarak kontrol edilebiliyor. Hollanda'da ekili arazilerden alınan ürün rekoltesi, diğer ülkelerde alınan orandan iki kat daha fazla.