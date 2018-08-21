3 çocuk annesi öğretmen bayram öncesi tutuklandı









Erdoğan rejimi yine masum anneleri hedef almaya devam ediyor.





Hakkında hiçbir dosya olmamasına rağmen 17 Ağustos 2018’de gözaltına alınan ve tutuklanarak Edirne cezaevine konulan matematik öğretmeni Hatice Saylak’ı, 1.5 yaşındaki ikiz kızları ile 5 yaşındaki oğlundan ayırdılar.

















İkiz bebekler Nesibe Nur ve Fatma Zehra anne sütünde mahrum durumda. Beş yaşındaki Mahir ise anne hasreti yaşıyor.





Tutuklanma sebebi açıklanmayan Hatice Saylak, bayram olmasına rağmen telefonda dahi çocukları ve yakınları ile görüşme yapmasına izin verilmedi.







