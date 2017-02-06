Samanyolu Haber /Gündem / Yüzlerce kişi evlerine giremiyor /06 Şubat 2017 22:52

Yüzlerce kişi evlerine giremiyor

Başbakanlık Afet ve Acil Durum AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, Çanakkale'de meydana gelen depremlere ilişkin, "Vatandaşlarımız kesinlikle bizden bilgi almadıkları sürece hasarlı, az hasarlı evlerine asla girmesinler." dedi.

SHABER3.COM

Çanakale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yukarı köyüne gelen Bilden, burada incelemelerde bulundu. Bilden, Mobil Koordinasyon Merkezi'nde Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan bilgi aldı.

Daha sonra depremzedelerin kalacağı çadırlarda incelemelerde bulunan Bilden, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ilk saatlerinden itibaren ekiplerin bölgede olduğunu kaydetti. Çevre illerden de gelen arama kurtarma ekiplerinin ilçede bulunduğunu aktaran Bilden, “İhtiyaç kadar çadır geldi gelmeye devam ediyor. Yine ihtiyaç kadar konteynerler geliyor. Duş konteyneri ve tuvalet konteynerleri gelecek. Koordinasyon tırımızı burada konuşlandırdık. Arkadaşlarımız buradan yönetecekler. Vatandaşlarımız kesinlikle bizden bilgi almadıkları sürece hasarlı, az hasarlı evlerine asla girmesinler. Sayın Valim ilçe merkezinde 500 kişinin çok rahat kalacakları yataklı yerler hazırladı. Vatandaşlarımızı istediklerinde ilçe merkezine götürebiliriz, araçlarımız hazır bekliyor.” diye konuştu.

Çadırların kurulduğunu ve her imkanın sağlandığını dile getiren Bilden, “Ama artçılarımız devam ediyor. Malumunuz sabahki 5,3 depremden sonra yine 13.58'de 5,3 şiddetinde bir deprem oldu. Evlerin yapı stoku kötü. Geleneksel taşlarla, kerpiçlerle evler yapılmış. Çok az bir depremde bile zarar görebilir onlar. Onun için biz uyarıyı yapana kadar kesinlikle evlerine girmesinler. Yetkililerin uyarısını beklesinler. Tekrar büyük geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı: Az hasarlı evlerine girmesinler

Ayrıca yetkililer çevre mahallerde hasar tespit çalışmalarının başlayacağını belirttiler.
<< Önceki Haber Yüzlerce kişi evlerine giremiyor Sonraki Haber >>

AKP'den 'şeytan'lı kampanya

AKP'den 'şeytan'lı kampanya

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son sohbeti

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son sohbeti

6 Şubat gündemi

6 Şubat gündemi

Bakan ağlayamayınca gözlerine soğan sürdü

Bakan ağlayamayınca gözlerine soğan sürdü

İmam Cuma vaazında 'hayır' diyenleri hainlikle suçladı, cemaat tepki gösterdi

İmam Cuma vaazında 'hayır' diyenleri hainlikle suçladı, cemaat tepki gösterdi

YPG'den ABD'den hibe gelen zırhlılarla ilk selfie

YPG'den ABD'den hibe gelen zırhlılarla ilk selfie

'Hayır'a silahlı gözdağı

'Hayır'a silahlı gözdağı

Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar

Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar

Rüzgarda inmeye çalışan uçak oldukça zor anlar yaşadı

Rüzgarda inmeye çalışan uçak oldukça zor anlar yaşadı

Barış Manço'ya dair az bilinen 11 nokta

Barış Manço'ya dair az bilinen 11 nokta
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:37:37