İnşaat sektörü yurt dışı işlerde de çöktü

TMB'nin "2017 İnşaat Sektörü Analizi"ne göre dünyada ve Türkiye'de belirsizliğin arttığı ve küresel ekonomide sürekli durgunluk tezinin genel kabul gördüğü 2016 yılında Türkiye ekonomisi zorlu bir süreçten geçerken; üçüncü çeyrekte sadece inşaat sektöründe reel büyüme kaydedildi.





Buna göre, 2016 yılının ilk yarısında olumlu bir toparlanma ivmesi yakalayan inşaat sektöründe dokuz aylık toplam büyüme yüzde 7.4 olarak ölçüldü.





Buna karşın genel konjonktürden ve ana pazarlardaki gelişmelerden en ağır etkilenen sektörlerden biri olan yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde, 2016'da son 10 yıllık dönemde kazanılmış olan hızlı büyüme ivmesi kaybedildi.





Buna göre, Türk müteahhitlerin yurtdışında üstlenilen yıllık yeni proje tutarı son beş yıllık dönemde 25-30 milyar dolar bandına oturmuş durumdayken, 2016 yılında yurtdışında üstlenilen yeni proje tutarı 10.1 milyar dolara geriledi.





EKONOMİDE YILIN İKİNCİ YARISINA İLİŞKİN BEKLENTİLER OLUMLU









Yılın ilk yarısındaki dalgalı seyrin ardından ikinci yarıda atılacak adımların ise olumlu sonuç yaratmasının beklendiği ifade edilen analizde, "Türkiye ekonomisi için özellikle yılın ilk yarısının gerek dışsal, gerek içsel risk unsurlarıyla büyük oranda dalgalı olacağı değerlendirilmektedir. Jeopolitik risklerin yurt genelinde artan terör olayları ile güvenlik riskine dönüşmüş olması ve hali hazırda karışık olan siyasi ajanda ve hızlı değer kaybını sürdüren Türk Lirası gibi faktörlerin, özellikle yılın ilk çeyreğinde ekonomik görünümü daha da bozabileceği öngörülmektedir" denildi.





Analizde yılın ikinci yarısına ilişkin olarak ise, "Buna karşılık, mevcut belirsizlik ortamında iş insanları yatırımları sürdürmek, devlet de destek mekanizmalarıyla bu süreci teşvik etmek için var gücüyle çalışmaktadır. Özellikle yılın ikinci çeyreğinden sonra atılacak hızlı ve etkin adımlar, iç ve dış politikada yatıştırıcı bir atmosferin hakim olması, yılın ikinci yarısına büyük oranda olumlu yansıyabilecektir" ifadeleri kullanıldı.











