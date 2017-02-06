Samanyolu Haber /Ekonomi / İnşaat sektörü yurt dışı işlerde de çöktü /06 Şubat 2017 22:59

İnşaat sektörü yurt dışı işlerde de çöktü

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde son 10 yılda kazanılan hızlı büyüme ivmesinin 2016 yılında kaybedildiğini açıkladı

İnşaat sektörü yurt dışı işlerde de çöktü

TMB'nin "2017 İnşaat Sektörü Analizi"ne göre dünyada ve Türkiye'de belirsizliğin arttığı ve küresel ekonomide sürekli durgunluk tezinin genel kabul gördüğü 2016 yılında Türkiye ekonomisi zorlu bir süreçten geçerken; üçüncü çeyrekte sadece inşaat sektöründe reel büyüme kaydedildi.

Buna göre, 2016 yılının ilk yarısında olumlu bir toparlanma ivmesi yakalayan inşaat sektöründe dokuz aylık toplam büyüme yüzde 7.4 olarak ölçüldü.

Buna karşın genel konjonktürden ve ana pazarlardaki gelişmelerden en ağır etkilenen sektörlerden biri olan yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde, 2016'da son 10 yıllık dönemde kazanılmış olan hızlı büyüme ivmesi kaybedildi.

Buna göre, Türk müteahhitlerin yurtdışında üstlenilen yıllık yeni proje tutarı son beş yıllık dönemde 25-30 milyar dolar bandına oturmuş durumdayken, 2016 yılında yurtdışında üstlenilen yeni proje tutarı 10.1 milyar dolara geriledi.

EKONOMİDE YILIN İKİNCİ YARISINA İLİŞKİN BEKLENTİLER OLUMLU


Yılın ilk yarısındaki dalgalı seyrin ardından ikinci yarıda atılacak adımların ise olumlu sonuç yaratmasının beklendiği ifade edilen analizde, "Türkiye ekonomisi için özellikle yılın ilk yarısının gerek dışsal, gerek içsel risk unsurlarıyla büyük oranda dalgalı olacağı değerlendirilmektedir. Jeopolitik risklerin yurt genelinde artan terör olayları ile güvenlik riskine dönüşmüş olması ve hali hazırda karışık olan siyasi ajanda ve hızlı değer kaybını sürdüren Türk Lirası gibi faktörlerin, özellikle yılın ilk çeyreğinde ekonomik görünümü daha da bozabileceği öngörülmektedir" denildi.

Analizde yılın ikinci yarısına ilişkin olarak ise, "Buna karşılık, mevcut belirsizlik ortamında iş insanları yatırımları sürdürmek, devlet de destek mekanizmalarıyla bu süreci teşvik etmek için var gücüyle çalışmaktadır. Özellikle yılın ikinci çeyreğinden sonra atılacak hızlı ve etkin adımlar, iç ve dış politikada yatıştırıcı bir atmosferin hakim olması, yılın ikinci yarısına büyük oranda olumlu yansıyabilecektir" ifadeleri kullanıldı.



 
<< Önceki Haber İnşaat sektörü yurt dışı işlerde de çöktü Sonraki Haber >>

AKP'den 'şeytan'lı kampanya

AKP'den 'şeytan'lı kampanya

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son sohbeti

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son sohbeti

6 Şubat gündemi

6 Şubat gündemi

Bakan ağlayamayınca gözlerine soğan sürdü

Bakan ağlayamayınca gözlerine soğan sürdü

İmam Cuma vaazında 'hayır' diyenleri hainlikle suçladı, cemaat tepki gösterdi

İmam Cuma vaazında 'hayır' diyenleri hainlikle suçladı, cemaat tepki gösterdi

YPG'den ABD'den hibe gelen zırhlılarla ilk selfie

YPG'den ABD'den hibe gelen zırhlılarla ilk selfie

'Hayır'a silahlı gözdağı

'Hayır'a silahlı gözdağı

Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar

Karın tokluğuna gitmişler, başkalarının karınlarını doyurmuşlar

Rüzgarda inmeye çalışan uçak oldukça zor anlar yaşadı

Rüzgarda inmeye çalışan uçak oldukça zor anlar yaşadı

Barış Manço'ya dair az bilinen 11 nokta

Barış Manço'ya dair az bilinen 11 nokta
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:38:20