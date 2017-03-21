Yüzde 40 engelli anne tutuklandı, ikizler ortada kaldı!

Ahmet Kart ve Hülya Kart... Karı koca iki eğitimci.





Ahmet Kart, on aydır Sincan ardından Kırıkkale-Keskin cezaevinde tutuklu bulunuyor.





Şubat 2017'de polis bu kez Hülya Kart'ı gözaltına aldı. "Hakkında ihbar var" denilerek Ankara'daki evinden gözaltına alınan Hülya Kart, ardından Nevşehir'e gönderildi.





Bir hafta gözaltında kalan Hülya Kart ardından, yüzde 40 özürlü raporu dikkate alınmadan tutuklandı.





Hülya Kart'a atanan Baro Avukatı'nın itirafçı olması için kendisine baskı yaptığı öğrenildi. Hatta Baro avukatı Hülya Kart'ın yaşlı annesine telefonda şunları "Kızınız bize hiç yardımcı olmadı, itirafçı olmak istemiyor, birkaç isim verse serbest kalacaktı" dedi.





YÜZDE 40 ÖZÜRLÜ VE İKİZLERİ VAR





Savcı, Hülya Hanım'ın yüzde 40 engelli raporunu dikkate almadan ortada hiçbir delil yokken, sadece bir ihbar üzerine yedi yaşındaki ikiz çocuklarından koparıp tutuklama kararı çıkarttı.





İkizler, Ankara'da şeker ve tansiyon hastası olan yaşlı anneannesine bırakıldı. Tutuklu Ahmet Kart'ın ailesinin, torunlarına yardımcı olmayı reddettikleri öğrenildi.