Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü otel yarı fiyatına icradan satıldı! /21 Mart 2017 13:30

Ünlü otel yarı fiyatına icradan satıldı!

Kervansaray Grubu’na bağlı Bodrum’daki otel, bugün yapılan icra ihalesi ile satıldı. 94 milyon 239 bin TL bedel belirlenen otel 47 milyon 150 bin TL’ye satıldı. Grubun Antalya Lara’daki otelin icra ihalesi ise önümüzdeki Mayıs ayında yapılacak.

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Kervansaray otelleri, Bursalı Sayılgan Ailesi’ne ait. Sayılgan ailesi, daha çok tekstil sektöründeki yatırımları ile biliniyordu. Ancak, hem tekstil hem turizmÜnlü otel az önce icradan satıldı
sektöründeki yatırımlar bir süredir mali sıkıntılar ile gündemde. Gruba bağlı şirketler tasfiye edilirken, bazıları için de iflas erteleme başvurusu yapıldı.

Kervansaray’ın Bursa, Antalya ve Bodrum’daki üç oteli icradan satışa çıkarılmıştı. Bodrum’daki otel bugün icradan satıldı. Otelin icradan satışını, alacaklı konumdaki Mega Varlık Yönetim AŞ. istedi. Şirket, alacağına karşılık otelin icradan satışını istedi.

47 MİLYON LİRAYA İHALE EDİLDİ

 İhale, Bodrum İcra Müdürlüğü’nde kısa süre önce sonuçlandı. 94,2 milyon TL muhammen bedel ile satışa çıkarılan otel için teklif veren olmadı. Böylece, 47 milyon TL’ye otel Mega Varlık’a ihale edildi.

 
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