Yusuf Halaçoğlu neden liste dışı kaldı...

İYİ Parti kurucularından Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, İzmir’den adaylık başvurusunda bulundu, ancak İzmir’den değil, Kayseri’den aday gösterildi. Kayseri’den aday olmayı kabul etmeyen Halaçoğlu liste dışı kaldı.





Ağustos ayında ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşeceklerini, bu nedenle ilk tercihinin İzmir olduğunu belirten Halaçoğlu “İzmir’de oturacağım için İzmir’den başvuru yaptım, ama Kayseri’de birinci sırayı verdiler. Kabul etmedim. Tercihim, İzmir ve Ankara’ydı. Şimdi tekrar Kayseri’ye giderek, seçmenlerle ilgilenmem zor olacağı için Kayseri’den aday olmadım” dedi.



