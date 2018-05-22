Samanyolu Haber /Gündem / Yusuf Halaçoğlu neden liste dışı kaldı... /22 Mayıs 2018 13:01

Yusuf Halaçoğlu neden liste dışı kaldı...

İYİ Parti'den İzmir aday adayı olan Yusuf Halaçoğlu sürpriz bir şekilde listeye giremedi. Halaçoğlu, memleketi Kayseri'de liste başına yazıldığını, ancak İzmir'i istediği için kabul etmediğini söyledi.

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İYİ Parti kurucularından Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, İzmir’den adaylık başvurusunda bulundu, ancak İzmir’den değil, Kayseri’den aday gösterildi. Kayseri’den aday olmayı kabul etmeyen Halaçoğlu liste dışı kaldı.

Ağustos ayında ailesiyle birlikte İzmir’e yerleşeceklerini, bu nedenle ilk tercihinin İzmir olduğunu belirten Halaçoğlu “İzmir’de oturacağım için İzmir’den başvuru yaptım, ama Kayseri’de birinci sırayı verdiler. Kabul etmedim. Tercihim, İzmir ve Ankara’ydı. Şimdi tekrar Kayseri’ye giderek, seçmenlerle ilgilenmem zor olacağı için Kayseri’den aday olmadım” dedi.

Listeye giremeyen Halaçoğlu, vekil olamasa da partisinde politika yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Demokratik parlamenter sistemi savunduklarını ve bunu çıkar için yapmadıklarını söyleyen Halaçoğlu “Çıkarımız olsa gider AKP’de yer alırdım” diye konuştu.
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