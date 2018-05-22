Erdoğan'ın söylemi, seçimler sonrası belirsizliği artırıyor

itch'in açıklamasında "Erdoğan'ın sözleri 24 Haziran erken seçimleri sonrası olası politikalarına ilişkin belirtsizliği artırıyor" ifadeleri yer aldı.





Merkez Bankası'nın bağımsızlığının azalmasının Türkiye'nin kredi profili üzerindeki baskıyı artıracağı belirtilen açıklama, şöyle devam etti:





Bu durum denge denetleme ile kurumların bağımsızlığı üzerinde geçtiğimiz yıllarda görülen aşınmayı güçlendirecektir. Bu, Türkiye'nin kredi notunun 2017 yılının başında BB+'ya düşürülmesiyle sonuçlanmıştı.





Bloomberg'e verdiği röportajda Erdoğan, Merkez Bankası'nın "yürütmenin başındaki cumhurbaşkanının verdiği sinyalleri bir kenara koyamayacağını" söylemişti.