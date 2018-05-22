Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın söylemi, seçimler sonrası belirsizliği artırıyor /22 Mayıs 2018 13:09

Erdoğan'ın söylemi, seçimler sonrası belirsizliği artırıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "para politikasında daha fazla söz sahibi olacağı" yönündeki açıklamalarını yorumladı.

SHABER3.COM

itch'in açıklamasında "Erdoğan'ın sözleri 24 Haziran erken seçimleri sonrası olası politikalarına ilişkin belirtsizliği artırıyor" ifadeleri yer aldı.

Merkez Bankası'nın bağımsızlığının azalmasının Türkiye'nin kredi profili üzerindeki baskıyı artıracağı belirtilen açıklama, şöyle devam etti:

Bu durum denge denetleme ile kurumların bağımsızlığı üzerinde geçtiğimiz yıllarda görülen aşınmayı güçlendirecektir. Bu, Türkiye'nin kredi notunun 2017 yılının başında BB+'ya düşürülmesiyle sonuçlanmıştı.

Bloomberg'e verdiği röportajda Erdoğan, Merkez Bankası'nın "yürütmenin başındaki cumhurbaşkanının verdiği sinyalleri bir kenara koyamayacağını" söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın söylemi, seçimler sonrası belirsizliği... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:12:15