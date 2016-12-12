Samanyolu Haber /Gündem / Yurtta intihara teşebbüs eden 4 kız kayıplara karıştı /12 Aralık 2016 16:35

Yurtta intihara teşebbüs eden 4 kız kayıplara karıştı

Bursa’da koruma altında bulundukları yurtta, kırdıkları floresan lambasının camı ile kendilerine zarar veren 4 genç kızın getirildikleri hastaneden kaçtığı anlaşıldı. Polis, ailelerine de haber verdiği 4 genç kızı arıyor.

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Yurtta intihara teşebbüs eden 4 kız kayıplara karıştı

Bursa’da, yaşları 14- 17 arasında değişen kız çocuklarının koruma altında tutulduğu yurtta geçen cumartesi günü meydana gelen olayda, 4 genç kız yılbaşı tatilini dışarda geçirmek için yurt görevlilerinden izin istedi. 

Olumsuz yanıt alan genç kızlar iddiaya göre daha sonra kırdıkları floresan lambasının parçaları ile kollarını keserek kendilerine zarar verdi. 

Görevliler tarafından Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kızların buradan kaçtıkları ortaya çıktı. 

Yetkililer, kaçan genç kızların bulunması için polise haber verdi, ayrıca telefon ile aradıkları ailelerini bilgilendirdi.
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