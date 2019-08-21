Yurtdışına çıkan Ferhat Tunç'a yakalama kararı

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek, hakkında 'örgüt propagandası yaptığı' iddiasıyla dava açılan Tunç'un ifade vermeye gelmediği gerekçesiyle yakalama çıkartıldığı belirtildi.







Tunç, hakkında verilen yakalama kararına şu sözlerle tepki gösterdi:





"Hakkımda yeni bir davayla birlikte yakalama kararı çıkarıldığını öğreniyorum. Üstelik soruşturma aşaması tamamlanmadan nasıl oluyor da davaya dönüşmüş, anlamış değilim. Hukuk adına utançla karşılanacak bir durum. Twitter hesabımdan dava üstüne dava üretmeye devam ediyorlar. Efrîn operasyonuna işgal demişim. Yüz binlerce insanı evinden, toprağından söküp atmak ve yerine IŞİD bozuntusu yapıları yerleştirmek işgal değil de nedir? Bütün mesele; sınıra götürüp 'Afrin'e Gel' şarkısı söylettikleri Tatlıses ve Yavuz Bingöl yalakası gibi olmayı reddetmemdir. Bu zulüm ve zorbalık düzenine teslim olmayı, onursuzluk saymamdır. Ben ancak alçalmadan, onursuzluk etmeden yaşamayı suç sayıyorlarsa, suçluyum."





Tunç daha önce hakkında açılan davalar sebebiyle yaşamına yurtdışında devam etme kararı almıştı.