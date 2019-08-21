Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den ayrılıkçılara: Kendini aileden görmeyeni kutlamaya davet etmedik /21 Ağustos 2019 13:32

AKP'den ayrılıkçılara: Kendini aileden görmeyeni kutlamaya davet etmedik

AKP'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan davet edilmedi.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AKP'nin 18. kuruluş yıl dönümü programına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Devlet Bakanı Ali Babacan'ın davet edilmediğini söyledi. Ünal, "Kendilerini aileden görmeyenleri davet etmemiz beklenemez" dedi.

2001 yılında kurulan AKP 23 Ağustos Cuma günü 18'inci yıl dönümü etkinliği kapsamında bir davet verecek. Kutlamaya büyükşehir belediye başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları ve partinin kurucu üyeleri başta olmak üzere yaklaşık bin kişi davet edildi.

Etkinliğe 'yeni parti' tartışmalarıyla gündemde olan AKP'nin kurucularından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ali Babacan ile eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun ise davet edilmediği öğrenildi.

Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kendilerini aileden görmeyenleri davet etmemiz beklenemez" dedi. 

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