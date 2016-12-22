Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!







İstanbul’da bulunan Maltepe İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Yurduna bağlı Özel Mehmet Taşpınar Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan bir öğrencinin yurt müdürü tarafından darp edildiğine dair görüntüler ortaya çıktı. Evrensel gazetesinden Eylem Nazlıer’in haberine göre, ortaya çıkan görüntülerde öğrenciye tokat atan müdürün öğrencinin başını masaya vurduğu ve yere düşen öğrenciye defalarca tekme attığı görülüyor.







TELEFONLA OYNADIĞI İÇİN DARP EDİLDİ





Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayda, Özel Mehmet Taşpınar Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdunda kalan bir öğrenci etüt salonunda telefonla oynadığı için telefonu elinden alındı. Yurt müdüründen telefonu isteyen öğrenci, Müdür Muhammet Torunoğlu tarafından darp edildi.





YURT MÜDÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ‘HELALLEŞMİŞ’!





Görüntüler üzerine konuşan Özel Mehmet Taşpınar Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu müdürüne bir türlü ulaşılamadığı için yurdun bağlı olduğu Maltepe İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakıf Müdürü Mehmet Arif, ilk olarak böyle bir olayın yaşanmadığını iddia etti. Bunun üzerine darp anına ilişkin görüntülerin olduğunu duyan müdürün konuyla ilgili bir araştırma yapacağı ve konuyla ilgisinin bulunmadığını ifade etti. Daha sonra olayı kabul eden Vakıf Müdürü, “Siz bana konuyu ilettikten sonra ben kendi çapımda araştırma yaptım. Yurt Müdürü çocuğun telefonunu alıyor, çocuğun telefonunu istemesi üzerine yaşanmış bir olay. Yurtta belli kurallar var. Oradaki yurt müdürünün bu şekilde davranması kesinlikle kabul edilir bir davranış değil. Olmaması gereken bir olay olmuş, yaşanmış. Çocuğa karşı yapılmış bir durum söz konusu. Yapılmaması, bir idarecinin yapmaması gereken bir durum. Uzlaşmaya varılmış halledilmiş bir mesele. Yurt müdürü ile öğrencimiz ‘helalleşmişler’. Olayın takibi yapılacak ve idareciye gerekli cezalar verilecektir” şeklinde konuştu.





Evrensel