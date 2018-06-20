Samanyolu Haber /Gündem / Yurt dışında bir kadın iki kez oy kullandı...Bir de fotoğraf paylaştı... /20 Haziran 2018 10:26

Yurt dışında bir kadın iki kez oy kullandı...Bir de fotoğraf paylaştı...

YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı. Belçika’da bir vatandaşın oy kullandıktan sonra İzmir’de Adnan Menderes Havalimanında da oy kullandığına yönelik fotoğraflar olduğunu belirten Güven, gözaltı işleminin yapıldığı bilgisini paylaştı.

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60 ülke 123 temsilcilikte çalışma yapıyoruz. Arkadaşlarımız çok yoğun çalıştı. Ben bu çalışmada emeği geçen başta dışişleri personeli olmak üzere herkese teşekküre diyorum. Uçaklarla bugün Avrupa’nın tamamını getireceğiz. Diğer ülkelerden bir kısmı zaten bize geldi. Seçim günü sandıklar açıldıktan sonra aynı anda o sandıkları açmaya başlayacağız.

"GÖZALTINA ALINDI"

Dün itibariyle sosyal medyada bir haber dolaştı. Belçika’da bir vatandaşımızın oy kullandıktan sonra İzmir’de Adnan Menderes Havalimanında da oy kullandığına yönelik fotoğraf vardı. Aynı isimle farklı kimlikleri taşıyan kişiler olduğunu gördük. Ancak aynı şahsın fotoğrafını paylaştığını görünce bunu savcılıkla paylaştık. İlgili şahıs gözaltına alındı, tahkikat devam ediyor. Her türlü yolsuzluğun karşısında olacağız. Yasa 5 yıla kadar hapis cezası ön görüyor. Başkasına ait kimliklerle oy kullanan şahıslara 5 yıl hapis cezası var çok açık. Dün de bu kişiyle ilgili ihbarda bulunduk.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR

YSK başkanı Güven'in gözaltına alındığını açıkladığı Şengün Erdoğan'ın oy kullanırken kullandığı fotoğrafları kişisel sosyal medya hesabından yayınlandı. Erdoğan'ın daha sonra bu fotoğraları sildiği görüldü. 





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