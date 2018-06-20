AKP anket yaptırdı, MHP'nin grup bile kuramayacağı ortaya çıktı

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün haberine göre, çifte seçime çok az bir süre kala AKP, kendisinin ve ittifaktaki ortağı MHP'nin olası vekil sayılarını hesaplamak için anket yaptırdı.







'İKTİDARLA MUHALEFET ARASINDAKİ FARK 10-20 VEKİL'







Habere göre daha önce sadece kendisi için 301 hedefi olan iktidar partisi, bu kez MHP ile birlikte 301’i bulmayı yeterli görüyor. AKP’nin hesaplamalarına göre muhalefet ve Cumhur İttifakı’nın parlamentodaki oranları birbirine çok yakın seyrediyor. İktidarla muhalefet arasındaki farkın 10-20 milletvekili arasında olacağı tahmini yapılıyor.





İddiaya göre MHP, Meclis’te grup kurma sayısı olan 20 sandalyeyi bulamıyor. 24 Haziran'dan sonra böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde MHP, Meclis'te grubu olan partiler arasından çıkmış olacak.





Son günlerde AKP ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de dahil olduğu polemiklerin bu tür sandalye sayısı konusunda yaşanan rekabet ile ilgili olduğu kulislerde konuşuluyor.







'AKŞENER'İN 50 VEKİLİ OLACAK'





AKP'nin hesaplamalarına göre, CHP hala sahip olduğu 130 civarındaki milletvekili sayısını büyük oranda koruyor. Yine hesaplamalar ilk kez gerçek oy oranı ortaya çıkacak olan Meral Akşener’in İYİ Partisi’nin 50’nin üzerinde milletvekili ile Meclis’te temsil edileceğini gösteriyor. HDP de aynı hesaplamalara göre kıl payı yüzde 10 barajını aşarak mevcut milletvekili gücünü koruyor.





AKP'li vekillerin, özellikle doğu ve güneydoğu bölgelerinde Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'ye oy vermeme çağrısı yaptığı iddia edilmişti. Bahçeli, partisinin bir etkinliğinde ''Özellikle AK milletvekili adayları oyuna gelmeyin. Kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. İttifakımız AKP ve MHP’dir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. MHP’yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle bilin” demişti. Bahçeli'nin bu sözlerindeki asıl hedefin eski MHP'li, yeni AK Partili Tuğrul Türkeş olduğu gündeme gelmişti. Türkeş de "Sayın Bahçeli MHP'li adayları uyarsın, çünkü sahada onlar o tür konuşmaları yapıyor" diyerek MHP liderine yanıt vermişti.