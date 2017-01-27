'Yunanistan'la ikili geri kabul anlaşması iptal edilebilir'

Türkiye Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Yunanistan'a sığınan 8 Türk askerine ilişkin ikinci iade talebi dosyasını Yunanistan'a gönderdi.





Karara tepki gösteren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, "Yunanistan ile aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız" dedi.





Dışişleri Bakanlığı'nın dünkü açıklaması





Türkiye Dışişleri Bakanlığı, perşembe günü Yunanistan’daki Yüksek Mahkeme’nin 8 Türk askerinin iadesini reddetme kararına sert tepki göstermişti. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı bir açıklamada askerlerin "Türk yargısı önüne çıkmasına engel olan bu kararı protesto ediyoruz" denildi. Açıklamada "Yunanistan’ın terörle ve suçla mücadelede asgari gerekleri yerine getirmekten kaçındığı bir kez daha görülmüştür" ifadelerine yer verildi.





Açıklamada Yunanistan’ın söz konusu kararla "darbecileri koruyan, kollayan bir ülke konumuna" düştüğü belirtildi.





Yüksek Mahkeme’nin kararı





Yunanistan'da Yüksek Mahkeme, Türkiye'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Yunanistan'a sığınan 8 Türk askerine yönelik iade talebini reddetmişti.

Mahkemenin kararını açıklayan yargıç Giorgos Sakkas, 'askerlerin Türkiye'ye iade edilme durumlarında adil yargılanma olasılıklarının düşük olduğunu" ifade etmişti. Yetkili Başsavcı Nikos Pantelis 'Türkiye'nin askerlerin adil yargılanmasına yönelik bir garanti vermediği ve sekiz askerin güvenliğinin tehlikede olabileceği' gerekçesi ile askerlerin iade edilmemelerini talep etmişti.







Askerler hakkında gıyabi tutuklama kararı





Diğer yandan firari sekiz asker hakkında Türkiye'de tutuklama kararı çıkarıldı. Haberde, şüphelilerin kırmızı bültenle aranması için Adalet Bakanlığı aracılığıyla Interpol’e yazı yazılmasına da karar verildiği belirtildi.

Başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonrasında bir helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler iltica talebinde bulunmuştu. Askerlerin iltica talebi eylül ayında reddedilmişti. Atina'da görülen davalarda üç askerin Türkiye'ye iade edilmesine karar verilmiş, beş askerin ise iadesi reddedilmişti. Bunun üzerine askerler temyize gitmiş ve dava Atina'daki Yüksek Mahkeme'ye intikal etmişti.





DW