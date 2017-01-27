3D TV'nin balonu çabuk patladı

Teknoloji devleri birbiri ardına 3D TV'lerini satışa sunduğu 5 sene öncesine kadar yüksek satış rakamları bekleyen teknoloji devleri, tüketicilerin bu yönde yoğun talebinin olmadığını görmesiyle birlikte yavaş yavaş bu yelpazede ürün geliştirmemeye başladı. Ve nihayetinde bugün itibariyle 3D TV üreten büyük bir teknoloji markası kalmadı. Peki 3D TV neden tutmadı? Yerini ne aldı? Bundan sonra televizyon teknolojisi nereye gidecek?











3D TV'nin resmen öldüğünü artık söyleyebiliriz; zira bugüne kadar ısrarla 3D TV üretimini durdurmayan LG ve Sony de bu alanda artık yer almıyor. Dolayısıyla 3D TV'yi sahiplenen ufak çaplı markalar dışında hemen hiçkimse kalmadı.





AVATAR İLE 3D TV RÜZGARI BAŞLAMIŞTI





Avatar'ın vizyona girmesiyle birlikte 3D teknolojisi zirve yapmış ve şirketler birbiri ardına yeni 3D TV'leriyle tüketicilerinin karşısına çıkmak için sayısız reklam kullanmıştı. Ancak Avatar'ın üzerinden geçen 7 yılın ardından bu teknolojinin tutmadığı görüldü. Bugün için daha çok sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve diğer giyilebilir cihazlarda tercih edilen bu teknoloji artık başlı başına hiçbir şey ifade etmiyor.





3D TV resmen öldü Yaşasın akıllı TV





NEDEN 3D TV TUTMADI?





Öncelikle yeteri kadar içerik hiçbir zaman olmadı. 3D TV'ler piyasaya çıktı çıkmasına; ancak yeterli sayıda 3D film ve diğer içeriklerden fazlaca olmayınca televizyonların 3D özelliğini kimse istediği gibi kullanamadı; teknoloji yaygınlaşamadı.





Gözlükler de 3D TV'nin önündeki en büyük engellerden biriydi. Uzun süreli TV izleme alışkanlığını fazlasıyla baltalayan gözlükler kullanıcılar için yorucu bir deneyimden öteye gidememişti.





3D TV resmen öldü Yaşasın akıllı TV





3D TV'ler aslında iyileştirilmiş bir 2D TV'ydi ve 3D özellikleri o kadar da sık kullanılamadı.





Ve Blu-ray diskler... Blu-ray'in fazlasıyla pahalı bir çözüm olduğu gerçeği 3D TV'lerin yaygınlaşmasını engelleyen bir diğer etkendi. Pahalı filmleri izlemek istemeyen kullanıcılar, 3D filmlerden uzak durmak zorunda kaldı.





ARTIK AKILLI TV'LER MODA!





TV endüstrisi 4K, HDR ve akıllı TV teknolojilerine yoğunlaşmış durumda. Henüz 4K teknolojisi ülkemizde çok yaygınlaşmamış olsa da, yayıncılar da yavaş yavaş bu yayın formatına uymaya başladı. Gelecekte ise 8K çözünürlüğünde TV'ler yavaş yavaş evleri doldurmaya başlayacak; ancak bunun için en az 5 yıl beklememiz gerekecek!