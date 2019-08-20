Yunanistan'dan Batı Trakya Türklerine yönelik 'kapatma' hamlesi

Ahvalnews.com'dan Evren Dede'nin haberine göre Doğu Makedonya - Trakya Eyalet Eğitim Müdürlüğü yerel yetkililere okulların kapatılma kararını duyurdu.





Yunanistan Eğitim Bakanlığı’nın kararına göre Batı Trakya’da Rodop ilinden Bulduklu (Tihiro), Melikli (Meleti), Büyük Doğanca (Megalo Dukato), ve Dündarlı (Drosia) köylerindenki azınlık ilkokulları ve İskeçe İlinden Zeynelli (Ziloti) azınlık ilkokulunun kapatılacağı duyuruldu.





Batı Trakya’da son yıllarda artan okul kapatmalarıyla birlikte on yıl içerisinde bölgede eğitime ara verilen azınlık ilkokullarının sayısı 65’e yükseldi.





Batı Trakya genelinde 123 azınlık ilkokulunda eğitim sürdürülüyor. Söz konusu okullarda eğitim, çocukların anadili olan Türkçe ve devletin dili olan Yunanca veriliyor.



