Samanyolu Haber /Gündem / Yeni parti kuracak ekipten ilginç iddia: Oy oranımız %18'i buldu /20 Ağustos 2019 13:30

Yeni parti kuracak ekipten ilginç iddia: Oy oranımız %18'i buldu

AKP’den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın kuracağı partinin kuruluşunun yıl sonunu bulacağı, partiye desteğin ise şimdiden yüzde 18’i bulduğu iddia edildi.

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Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'in haberine göre Ali Babacan’ın kuracağı parti ile ilgili detaylar netleşiyor.

Haberde, 'Babacan çevresinden alınan bilgiye göre yaptırılan anketlerde yeni kurulacak partiye olan destek yüzde 18'i buluyor' deniyor. Bunun yanısıra Babacan’ın yeni parti için acele etmediği, önce program çalışması yürüttüğü, bir yandan da kadro konusunda görüşmelerini sürdürdüğü, partileşmenin yıl sonunu bulacağı öne sürülüyor.

Babacan ve Davutoğlu’nun birlikte hareket edip etmeyeceğine yönelik ise “İlk etapta olmaz” değerlendirmesi yapıldığı belirtiliyor.
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