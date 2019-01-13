Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'da öğretmenler devlet televizyonunu bastı /13 Ocak 2019 11:45

Yunanistan'da öğretmenler devlet televizyonunu bastı

Yunanistan’da hükümetin hazırladığı öğretmen atamalarıyla ilgili kanun tasarısına itiraz eden bir grup öğretmen, Yunan Devlet Televizyon Kurumunun (ERT) merkez binasına girerek, haber bülteninin sunulduğu stüdyoyu canlı yayında işgal etti.

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ERT1 televizyon kanalında akşam haberlerinin sunulduğu sırada yaklaşık 50 kişilik grubun stüdyoyu basması üzerine haber bülteni yarıda kesilerek reklamlara girildi.

Yaklaşık yarım saatlik aranın ardından yeniden yayımlanmaya başlanan haber bülteninde sunucu sözü ellerinde "İşçi hakları öne çıkarılsın", "Teröre geçit yok" yazılı dövizlerle stüdyoyu dolduran öğretmenlere bıraktı.

'TALEPLERİNİ CANLI YAYINDA AÇIKLADILAR'

Grubun sözcüsü, Yunanistan Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan öğretmen atamalarıyla ilgili kanun tasarısını protesto ettiklerini belirterek, öğretmenlerin bu konudaki taleplerini canlı yayında açıkladı. Polisin müdahale etmediği olayın ardından ERT1, normal yayınına devam ederken öğretmenler, sloganlar eşliğinde binayı terk etti.

Yunanistan'da eğitim görevlilerinin atama kriterlerini değiştiren yasa tasarısına itiraz eden öğretmenler, dün çeşitli sendikaların çağrısıyla başkent Atina'da protesto eylemi düzenlemişti.

 
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