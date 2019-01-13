Samanyolu Haber /Ekonomi / Hamsinin kilosu 25 TL oldu /13 Ocak 2019 11:42

Hamsinin kilosu 25 TL oldu

Karadeniz'de hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelmesi ile tezgahlarda azalan hamsinin fiyatı da arttı. Fırtına nedeniyle av da yapılamayınca tezgahlarda hamsinin kilosu 25 liraya kadar yükseldi.

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Hamsi, yüksek fiyatı ile sezonun rekorunu kırdı. Karadenizliler, hamsi sürülerinin yeniden güneye yönelerek bollaşması ve fiyatının ucuzlamasını bekliyor.

Sinoplu balıkçı İsmail Değer, "Balık piyasası borsaya benzer. Havaların fırtınalı olması nedeniyle hamsi tutulmuyor. Bu nedenle hamsinin kilosu 25 liraya çıktı. Biz de bu fiyattan memnun değiliz. Vatandaşlarımıza daha ucuz balık yedirmek her zaman isteriz ama olmuyor.  Biz de pahalıya alıyoruz. Kasasına 310 liraya verdik. Bir kasada 15 kilogram var. Normal şartlarda 20 liraya da satsanız 300 lira tutuyor. Yani sırf halkımıza hizmet için, onlar hamsisiz kalmasın diyerek zararına da olsa bu hamsiyi getirmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Samsun'da da hamsi fiyatları 20 liraya çıktı. İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Kasaplar Caddesi üzerindeki 20 yıldır balıkçılık yapan Yasin Akyüz, "Vatandaşı daha önce de uyarmıştık. Hamsi, palamutun bol olmasından dolayı bu sene az çıktı. Deniz suyu sıcaklığının düşmemesinden dolayı da hamsi, suyunun sıcaklığı Orta Karadeniz'e göre daha soğuk olan Gürcistan bölgesine gitti. Hamsi soğuğu seven bir balık. Bu yüzden sıcak suya gelmiyor. O bölgelerde avlanan hamsinin fiyatı da doğal olarak yükseliyor" diye konuştu.
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