Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'a kaçan Türk askerlerin davası Çipras'ı ikileme sokuyor /10 Ocak 2017 11:17

Yunanistan'a kaçan Türk askerlerin davası Çipras'ı ikileme sokuyor

Financial Times gazetesinde, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 askerin bu hafta görülecek davası da yer buldu.

Yunanistan'a kaçan Türk askerlerin davası Çipras'ı ikileme sokuyor

FT'nin haberinde, bu hafta Atina'da yüksek mahkemede görülecek davanın Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı ikileme soktuğu aktarıldı.

Türkiye'den Yunanistan'a 800 binden fazla göçmenin gelmesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin gerildiği hatırlatılan yazıda, bazı Yunan yetkililerin Atina'nın Türkiye'nin talebi doğrultusunda askerleri sınır dışı etmemesi halinde Ankara'nın göçmen anlaşmasını iptal etmesinden endişe duyduğu belirtildi.

Habere göre, havacıları duruşmalarda temsil edecek olan avukat Christos Mylonopoulos, "Türkiye'de bu askerlerin adil bir şekilde yargılanmayacağını ileri sürüyoruz" dedi.
'Darbe olduğundan haberimiz yoktu, komutan telefonu açmadı'

Yunanistan'a kaçan askerlerin avukatı FT'ye, Türkiye'nin iade talebinin darbe girişimine yardım ve yataklık suçlamaları için "yeterli kanıtlara" dayanmadığını söyledi.
Haberde FT'nin ulaştığı askerlerin darbe girişimine ilişkin şu açıklamaları yer aldı:
"İstanbul'a üç helikopter uçurduk ama sadece biri yere inebildi çünkü insanlar diğer helikopterlere ateş etmeye başladı… Bir darbe olduğundan haberimiz yoktu.

Yunanistan'a kaçan 8 asker Yunan polisleri eşliğinde Dedeağaç'da mahkemeye çıkarılmıştı.

"Bir süre sonra tekrar toplandık ve geceyi yakınlardaki bir askeri üste geçirdik. Birlik komutanımızı aradık ama telefonu bir türlü açmıyordu. Polis üsse girip askerler üzerine ateş açmaya başladığında, havalandık.
"Sadece sınırı geçecek kadar yakıtımız vardı (...) ve Yunanistan'ın güvende olabileceğimiz en demokratik Avrupa ülkesi olduğunu biliyorduk."
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