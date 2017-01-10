Samanyolu Haber /Dünya / Garsona 'siyahlara bahşiş bırakmıyoruz' notu ABD'yi ayağa kaldırdı /10 Ocak 2017 11:14

Garsona 'siyahlara bahşiş bırakmıyoruz' notu ABD'yi ayağa kaldırdı

ABD'nin Virginia eyaletindeki bir restoranda, hesabı ödeyen müşterinin kendileriyle ilgilenen siyah garsona "Hizmet harika, siyahlara bahşiş bırakmıyoruz" yazılı bir not bırakması tepki yarattı.çekti

Garsona 'siyahlara bahşiş bırakmıyoruz' notu ABD'yi ayağa kaldırdı


Kelly Carter adındaki siyah kadın, hesap fişinin üzerinde bulduğu ırkçı notun internette paylaşılmasının ardından müşterilerden büyük destek gördü.

BBC'ye konuşan restoranın sahibi Tommy Tellez, insanların restorana uğrayarak Carter'a bahşiş bıraktığını, bunun yanında bir yardım kampanyası kapsamında siyah garson için 300 dolardan fazla para toplandığını anlattı.

Anita's New Mexico Style adlı restoranın düzenli müşterileri, Carter'a sarılmak ve destek vermek için restorana uğramaya başladı.

Restoran çalışanlarının asgari ücretin altında maaş aldığı ABD'de, aradaki farkı kapatmak için bahşiş bırakmak bir gelenek.




Kelly Carter ise, notu bırakan 20'li yaşlarındaki beyaz çifte tekrar hizmet sunmaktan memnuniyet duyacağını söyledi.

Carter, "Bir tane nefret notu beni durduramaz. Kollarım onlara halen açık" dedi.

Carter ayrıca, notu yazdığını düşündüğü adam hakkında "Sorun onda, bende değil. Sadece kendisine zarar verebilir. Beni ancak daha güçlü kılar" dedi.

Restoranın sahibi Tommy Tellez de garsonun durumu çok iyi idare ettiğini ve yeniden gelmeleri halinde çifte hizmet etme isteği konusunda ona katıldığını belirtti.

"İki yanlış bir doğru yapmaz" diye konuşan Tellez, notun "dehşet verici, umut kırıcı ve çirkin" olduğunu ifade etti.

Donald Trump'ın başkan seçildiği 2016 seçim kampanyasında dile getirilen siyasi söylemleri hatırlatan Tellez, "Irkçılık zaten son 18 aydır masadaydı" dedi.

Tellez'e göre, seçimlerin sonucu "hiç sönmeyen bir ateşe benzin döktü".
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