Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan 8 askeri de serbest bıraktı /05 Haziran 2018 09:40

Yunanistan 8 askeri de serbest bıraktı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası helikopter ile Yunanistan’a kaçan dört Türk subayının daha serbest bırakılmasıyla, Yunanistan’da bulunan 8 Türk subayının tamamı serbest kalmış oldu.

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ahvalnews.com'dan Evren Dede'nin haberine göre Atina’daki Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunda bulunan dört Türk subayı, 18 aylık geçici tutukluluk sürelerinin tamamlanması sonrası Yunan yasalarının öngördüğü şekilde serbest kaldı.

Bundan böyle dört Türk subayı daha yoğun güvenlik önlemleri altında başka bir yerde kalacak. Hatırlanacağı üzere Yunan yargısı aldığı kararla 8 Türk subayının Türkiye’ye iade edilmesini reddetmiş ve bu karar Yunan Yargıtay’ı (Arios Pagos) tarafından onaylanmıştı.

Bundan yaklaşık bir ay önce ise mahkeme kararıyla darbe girişimi sonrası Yunanistan’ın Dedeağaç (Alexandroupoli) şehrine kaçan 8 Türk subayından helikopter pilot yardımcısı serbest bırakılmıştı. Süleyman Özkaynakçı kamuoyuyla paylaşılmayan ve polis tarafından sıkı bir şekilde korunan bir adreste ikamet ederken, her gün polis karakoluna gitmesi gerekiyor.
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