Yunanistan 8 askeri de serbest bıraktı

ahvalnews.com'dan Evren Dede'nin haberine göre Atina’daki Olimpiyat Köyü’ndeki polis karakolunda bulunan dört Türk subayı, 18 aylık geçici tutukluluk sürelerinin tamamlanması sonrası Yunan yasalarının öngördüğü şekilde serbest kaldı.







Bundan böyle dört Türk subayı daha yoğun güvenlik önlemleri altında başka bir yerde kalacak. Hatırlanacağı üzere Yunan yargısı aldığı kararla 8 Türk subayının Türkiye’ye iade edilmesini reddetmiş ve bu karar Yunan Yargıtay’ı (Arios Pagos) tarafından onaylanmıştı.





Bundan yaklaşık bir ay önce ise mahkeme kararıyla darbe girişimi sonrası Yunanistan’ın Dedeağaç (Alexandroupoli) şehrine kaçan 8 Türk subayından helikopter pilot yardımcısı serbest bırakılmıştı. Süleyman Özkaynakçı kamuoyuyla paylaşılmayan ve polis tarafından sıkı bir şekilde korunan bir adreste ikamet ederken, her gün polis karakoluna gitmesi gerekiyor.