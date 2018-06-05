Başbakan döktüğü kahveyi eline paspas alıp temizledi

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Rutte, hükümet ortağı Demokratlar 66 (D66) Partisi lideri Alexander Pechtold ile birlikte, Hollanda Meclisi'ndeki iktidar kulisine giderken, elindeki kahveyi yere döktü.



Hollanda Başbakanı, çevredeki görevlilere, "Bez gibi bir şey yok mu?" diye sordu. Rutte temizlikçilerin getirdiği temizlik fırçasıyla yerleri kendisi temizledi.





Başbakan, bir başka bezle de kahve sıçrayan masaları sildi.





Meclisin temizlik görevlileri, alkışlarla Rutte'ye destek verdi.





Hollanda Televizyonu'nun (NOS) kamerası, Rutte'nin temizlik yaptığı anı baştan sona görüntüledi.



