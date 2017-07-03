Yunan Sahil Güvenliği'nden Türk gemisine uyarı ateşi

Ege Denizi'nde tehlikeli gerginlik: Türk bayraklı gemiye uyarı ateşi açıldı





Deniz Haber Ajansı, Ege Denizi'nde bir Yunan Sahil Güvenlik botunun Türk bayraklı yük gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu. Olayı doğrulayan Türk gemisinin kaptanı Kalkavan, gemide 16 kurşun deliği olduğunu söyledi.





İskenderun'dan demir çelik yüklendikten sonra İzmit Körfezi'ne giden M/V ACT isimli yük gemisi, Rodos açıklarında uluslararası sularda Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından Yunan Limanı'na yanaşması istenen ancak kaptanın bu direktife uyamayacağını belirtip demir atmasının ardından Türk Sahil Güvenlik'e haber verdi. Türk karasularına yöneldiği esnada Yunan Sahil Güvenlik M/V ACT isimli yük gemisine silahlı saldırı düzenledi.







'GEMİDE 16 KURŞUN DELİĞİ VAR'





Geminin kaptanı Sami Kalkavan, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada "Sahil koruma derhal geminin Lodos Limanı'na çekilmesini istediler, biz bunu kabul etmedik. Kontrol etmek istediler, biz bunu kabul etmedik. Bize durmazsak ateş edeceklerini söylediler. Dediklerini de yaptılar. Şu anda gemide 16 delik görünüyor. Geminin su alma tehlikesi yok ama büyük bir tehlike atlattık. Daha önce seyehat yaptığımız bir hattı. 16 mermi isabet etti. Mürettebat büyük tehlike atlattı. Bunlar iyice şımardılar, aldılar başını gidiyorlar. Şu anda Türk sularındaydız" dedi.