Samanyolu Haber /Gündem / Yunan polisi Türkiye bayraklı yata el koydu /28 Eylül 2017 08:11

Yunan polisi Türkiye bayraklı yata el koydu

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın Astepelya Adası’na turist taşıyan Türk bayraklı ahşap gulet yata Yunan polisi tarafından el konuldu. 1.5 milyon dolarlık yata 100 bin euro ceza kesilirken, yat kaptanı ise tutuklandı.

Yunan polisi Türkiye bayraklı yata el koydu

Bodrum Limanı'ndan Yunanistan'ın 12 adalarına tura çıkan Türk bayraklı ahşap gulet geçtiğimiz hafta Astepelya Adası'nda Yunan yetkililer tarafından durduruldu. 1.5 milyon dolarlık gulet tipi tekne limana bağlandı. 100 bin euro ceza kesilen guletin kaptanı Yunan polisleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.
Gulet sahibi Aykut Uzunşimşek ise avukatı ile birlikte mahkemeye başvurarak kaptanı içeriden çıkarttı. Cezaevinden çıkan guletin kaptanı ve teknede bekleyen mürettebatı Kos Adası'na getirildi. Tekne kaptanı ve mürettebat Türkiye'ye dönmek için teknenin bırakılmasını bekliyor.
Yunan yetkililerin keyfi uygulamaları nedeniyle teknelerinin bağlandığını, kaptanlarının tutuklandığını ve 100 bin euro para cezasına çarptırıldıklarını ifade eden yat sahibi Erhan Berber, hukuk mücadelesine devam ettiklerini söyledi.
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