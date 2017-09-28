Bağdat ve Erbil arasında havalimanı pazarlığı

Bağdat'ın Kuzey Irak'taki havalimanlarının kontrolünü kendilerine teslim etmesi konusunda yaptığı çağrıya Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) yeni bir teklifle yanıt geldi. IKBY, Irak’ın merkezi hükümeti ile bölgedeki havalimanlarına gözlemci gönderilmesini görüşebileceğini duyurdu.

IKBY Ulaştırma Bakanı Mevlüd Murad, özerk Kürt yönetimine bağlı birimleri havalimanlarında tutmaya kararlı olduklarını, ancak Irak hükümetinin gözlemcilerine Erbil ve Süleymaniye’de ev sahipliği yapabileceklerini ifade etti.

Uçuşlar askıya alınıyor

Bağdat'tan çarşamba günü yapılan açıklamada IKBY'nin hafta başında düzenlediği bağımsızlık referandumuna tepki olarak Erbil ve Süleymaniye'ye yapılacak uluslararası uçuşları cuma günü TSİ 18.00 itibarıyla askıya alacağını açıklamıştı.

Sadece yurt içi uçuşlara izin vereceğini açıklayan merkezi hükümet, Kuzey Irak'taki bu kentlere uçuş yapan yabancı havayolu şirketlerini de söz konusu kararla ilgili bilgilendirdi.





Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu da Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını Twitter'dan duyurdu. Alınan karar doğrultusunda Türk Hava Yolları, AtlasGlobal ve Pegasus tarafından Erbil ve Süleymaniye'ye yapılan uçuşların gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.





Ancak Alman havayolu şirketi Lufthansa, Irak hükümetinin talebine rağmen Erbil'e uçmaya devam edeceklerini açıkladı. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Lufthansa sözcüsü, planladığı gibi cumartesi günkü uçuşun gerçekleşeceğini söyledi.









Havayolu şirketleri karara uydu





Mısır merkezli EgyptAir ve Lübnanlı MEA'in de Erbil'e gerçekleştirdikleri uçuşları cuma gününden itibaren durduracaklarını duyurdu. MEA Başkanı Muhammed el Hut, ajansa yaptığı açıklamada, "Şu an için durduruyoruz. Sorun çözülene kadar, son uçuş 29'unda" dedi.

IKBY'nin sınırları içerisinde birisi Erbil, diğeri Süleymaniye'de olmak üzere iki tane uluslararası havalimanı bulunuyor.









Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Bağdat'ta salı günü düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren uluslararası havalimanlarının kontrolünün Irak hükümetine devredilmesi için IKBY’ye 3 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde bu havalimanlarını uluslararası uçuşa kapatacaklarını söylemişti. Ancak IKBY "yasa dışı" olarak tanımladığı bu talebi reddetti.

Resmi sonuçlar açıklandı

Bu arada Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Seçim Komisyonu, 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumunun resmi sonuçlarını açıkladı. Komisyon seçimlerde yüzde 92,7 oranında bağımsızlığa destek çıktığını, referanduma katılımın da yaklaşık yüzde 72 oranında olduğunu açıkladı. Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Kürt yönetiminden referandum sonuçlarını iptal etmesini istedi. İbadi, Kürtlerle bağımsızlık konusunda görüşmeyeceğini de ifade etti.







