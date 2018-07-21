Samanyolu Haber /Gündem / Yunan polisi Meriç'te kaybolan aileyi arayan yakınlarını ve 2 gazeteciyi gözaltına aldı /21 Temmuz 2018 08:50

Yunan polisi Meriç'te kaybolan aileyi arayan yakınlarını ve 2 gazeteciyi gözaltına aldı

Yunanistan aralarında kendilerini gazeteci olarak tanıtan iki kişinin de bulunduğu 4 Türk vatandaşını gözaltına aldı.

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AFP haber ajansının Yunanistan polisine dayandırdığı habere göre, Türk vatandaşları Meriç Nehri'ne yakın girilmez olan kuzey doğu sınır bölgesinde gözaltına alındı.

Polis yetkilileri, sınır ihlali ile ilgili olarak iki gazetecinin, Perşembe günü yaşanan bir tekne kazasını izlemeyi amaçladıkları açıklamasını yaptıklarını duyuruyor.

Söz konusu kazada Türkiye'den Yunanistan'a geçmekte olan 9 kişi teknede yer alıyordu. Bir kadın ile 3 çocuğunun hala kayıp olduğu belirtiliyor.

Polis, gözaltında olan diğer iki kişinin ise "kayıp yakını" olduklarını açıkladıkladı.


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