Yunan polisi Meriç'te kaybolan aileyi arayan yakınlarını ve 2 gazeteciyi gözaltına aldı

AFP haber ajansının Yunanistan polisine dayandırdığı habere göre, Türk vatandaşları Meriç Nehri'ne yakın girilmez olan kuzey doğu sınır bölgesinde gözaltına alındı.







Polis yetkilileri, sınır ihlali ile ilgili olarak iki gazetecinin, Perşembe günü yaşanan bir tekne kazasını izlemeyi amaçladıkları açıklamasını yaptıklarını duyuruyor.





Söz konusu kazada Türkiye'den Yunanistan'a geçmekte olan 9 kişi teknede yer alıyordu. Bir kadın ile 3 çocuğunun hala kayıp olduğu belirtiliyor.





Polis, gözaltında olan diğer iki kişinin ise "kayıp yakını" olduklarını açıkladıkladı.







