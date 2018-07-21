Trump Çin'le ticaret savaşını kızıştırmaya hazır

Trump'ın tutarı 500 milyar dolara çıkarma tehdidi ciddi bir tırmandırma olarak görülüyor.

Trump CNBC demecinde Çin'in ticaret fazlasına dikkat çekerek "Çok fazla kaybımız var" dedi.

Fikri mülkiyet transferlerine engel

Bu adımın borsada büyük satışlara neden olup olmayacağı sorusuna ise "Olursa olur. Bunu politika için yapmıyorum. Bunu ülkemiz için doğru olanı yapmak için yapıyorum" dedi.





ABD ayrıca tasarım ya da ürün buluşları gibi fikri mülkiyet haklarının Çin şirketlerine transferine yönelik uygulamaları durdurmak istiyor. Çin, piyasasına girmek isteyen yabancı şirketlerden yerel ortaklarıyla bu tür bilgileri paylaşmasını talep ediyor.





ABD'de pek çok şirket Trump yönetiminin Çin mallarına vergiler getirmesine iş dünyası ve ekonomiye zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.





Trump röportajı yayınlandıktan sonra Avrupa borsasında yüzde 0.4'lük düşüş yaşandı.