Samanyolu Haber /Gündem / Trump Çin'le ticaret savaşını kızıştırmaya hazır /21 Temmuz 2018 08:54

Trump Çin'le ticaret savaşını kızıştırmaya hazır

ABD Başkanı Donald Trump Çin'den gelen 500 milyar dolarlık ihracat ürünlerinin tümüne gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu söyledi.

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CNBC televizyonuna konuşan Trump, "500'e çıkmaya hazırım" dedi.

Washington geçen hafta Çin'den gelen 200 milyar dolarlık ihracat ürünlerine vergi getirmeyi planladıklarını açıklamıştı. Gümrük vergisinin Eylül ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ABD'nin Çin'e vergi listesinde gıda ürünleri, mineraller, el çantası türünden tüketici malları gibi 6 bin kalem bulunuyor. Bu ürünlere yüzde 10 ek gümrük vergisi getiriliyor.

ABD ile Çin halihazırda karşılıklı olarak 34 milyar tutarındaki ihracat ürünlerine vergi getirmiş durumda.

Trump'ın tutarı 500 milyar dolara çıkarma tehdidi ciddi bir tırmandırma olarak görülüyor.

Trump CNBC demecinde Çin'in ticaret fazlasına dikkat çekerek "Çok fazla kaybımız var" dedi.

Fikri mülkiyet transferlerine engel
Bu adımın borsada büyük satışlara neden olup olmayacağı sorusuna ise "Olursa olur. Bunu politika için yapmıyorum. Bunu ülkemiz için doğru olanı yapmak için yapıyorum" dedi.

ABD ayrıca tasarım ya da ürün buluşları gibi fikri mülkiyet haklarının Çin şirketlerine transferine yönelik uygulamaları durdurmak istiyor. Çin, piyasasına girmek isteyen yabancı şirketlerden yerel ortaklarıyla bu tür bilgileri paylaşmasını talep ediyor.

ABD'de pek çok şirket Trump yönetiminin Çin mallarına vergiler getirmesine iş dünyası ve ekonomiye zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Trump röportajı yayınlandıktan sonra Avrupa borsasında yüzde 0.4'lük düşüş yaşandı.
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