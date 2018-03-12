Samanyolu Haber /Dünya / Yunan ligi askıya alındı, maçlar durdu /12 Mart 2018 15:57

Yunan ligi askıya alındı, maçlar durdu

PAOK başkanı Ivan Savvidis'in, sahaya silahla girmesinin ardından Yunanistan'da tüm futbol maçları askıya alındı

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Ev sahibi PAOK oyuncularının hakeme itirazlarının yanı sıra Toumba Stadı'ndaki taraftarın yoğun tepkisinin ardından sahada olaylar çıktı. Hakem ekibi soyunma odasına giderken, yaklaşık 2 saat sonra maçın güvenlik endişesiyle ertelendiği belirtildi. 

Başkandan hakeme:  "Bittin sen"

Yunan basınındaki haberlerde, PAOK Başkanı Ivan Savvidis'in korumaları eşliğinde belindeki silahıyla sahaya girerek, maçın hakemi Yorgos Kominis'i "Bittin sen" şeklinde tehdit ettiği öne sürüldü.

AEK'ten kınama

Öte yandan, 52 puanlı PAOK'un önünde 54 puanla ligin zirvesindeki başkent Atina ekibi AEK, Savvidis'in tavırlarını kınadığını açıkladı. 

Olaydan sonra iş adamının Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yakın olduğuna yönelik fotoğraflar da sosyal medyada yer aldı.

Ligin 24'üncü haftasında ise yine Toumba Stadı'nda PAOK ve zirvenin bir diğer ortağı Olimpiakos arasındaki maç, konuk ekibin teknik direktörünün atılan yabancı maddeyle yaralanmasının ardından başlamadan ertelenmişti.
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