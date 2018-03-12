Samanyolu Haber /Gündem / Eylem yapan taksiciler: Sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz /12 Mart 2018 16:09

Eylem yapan taksiciler: Sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz

Taksicilerin, UBER'in yasadışı olarak faaliyet yürütüğü gerekçesiyle, erişim engellenmesine ilişkin 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açtığı davanın ilk duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görüldü.

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UBER'e savunma için 2 hafta süre vermek amacıyla dava ertelenirken, taksiciler Çağlayan Adliyesi önünde bir araya geldi. 

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu bugün yaptığı açıklamada, "Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar" dedi.

Başkan Aksu: Avrupa'daki taksiciler sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz


İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Aksu, Çağlayan Adliyesi önünde bir açıklama yaptı:

"Ama şunu görmeden bu olayların halledilmesini istiyoruz. Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar. Namus ne kadar önemliyse ekmeğimiz de o kadar önemlidir."
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