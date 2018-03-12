Eylem yapan taksiciler: Sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz

UBER'e savunma için 2 hafta süre vermek amacıyla dava ertelenirken, taksiciler Çağlayan Adliyesi önünde bir araya geldi.







İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu bugün yaptığı açıklamada, "Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar" dedi.



