Samanyolu Haber /Gündem / Yunan Başsavcı 8 Türk askeriyle ilgili kararını açıkladı /14 Ocak 2017 11:20

Yunan Başsavcı 8 Türk askeriyle ilgili kararını açıkladı

Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başsavcısı, 15 Temmuz sonrası Yunanistan'a kaçan sekiz Türk askerinin Türkiye'ye iade edilmemesini istedi.

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Yunan Başsavcı 8 Türk askeriyle ilgili kararını açıkladı

15 Temmuz’un ardından Yunanistan’a kaçan sekiz askerin Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceği konusunda Yunanistan Yüksek Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşması tamamlandı. Yüksek Mahkeme Başsavcısı, sekiz askerin Türkiye iade edilmemesi yönünde görüş bildirdi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre Başsavcı Nikos Pantelis ‘askerleri Türkiye’de adil bir yargılama sürecinin beklemediğini ve sekiz kişinin işkenceye maruz kalabileceğini’ belirtti ve bu nedenle iade edilmemelerini talep etti. Başsavcı ayrıca iadenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne de aykırı olacağını ifade etti.

KARAR 23 OCAK’TA AÇIKLANACAK

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığı habere göre Yüksek Mahkeme (Arios Pagos) sekiz askerle ilgili kararını 23 Ocak’ta açıklayacak. Yüksek Mahkeme’nin kararı askerlerin iade süreçlerine ilişkin adli olarak nihai adım anlamına gelecek. Başsavcı Nikos Pantelis’le birlikte Yunanistan’da üçüncü savcı askerlerin iade edilmemesi yönünde görüş bildirmiş oldu.
Darbe girişimi sonrasında bir helikopterle Yunanistan’a kaçan askerler iltica talebinde bulunmuştu. Atina’da görülen davalarda üç askerin Türkiye’ye iade edilmesine karar verilmiş, beş askerin ise iadesi reddedilmişti.
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