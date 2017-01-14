Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın /14 Ocak 2017 11:58

İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın

İstanbul'da Şişli Etfal Hastanesi'nin Çocuk Yoğun Bakım ünitesinde yangın çıktı.

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Hazım Bumin Kadın Hastalıkları Doğum Kliniği Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın sırasında hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 7 hasta ile diğer servislerde tedavi gören hastalar tahliye edildi.

Tahliye edilen hastalar, çevredeki hastanelerle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin diğer bölümlerine sevk edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen az sayıda kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, binada duman tahliyesi ve soğutma çalışması ile yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmasını sürüyor.

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