Samanyolu Haber /Dünya / Yunan Bakan ilk kez direkt Erdoğan'ı hedef aldı: Onun talimatıyla tutuklandılar /09 Ağustos 2018 15:11

Yunan Bakan ilk kez direkt Erdoğan'ı hedef aldı: Onun talimatıyla tutuklandılar

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Mart ayından bu yana Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tutuklandığını' söyledi

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Antenna Televizyonu'na konuşan Kammenos, askerler için, "Yunanistan'a firar eden 8 darbeci askerle takas edilmeleri amacıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yakalandılar" ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'den Stelyo Berberakis'in haberine göre Kammenos, daha önce de bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Ancak ilk kez doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir açıklamada bulundu.

Meriç'teki sınırı 'kaçak göçmenlerin izlerini takip ederken 150 metre geçtiklerini' kabul eden iki Yunanistan askeri, aynı bölgedeki Türk askerlerince yakalanmıştı.

Panos Kammenos, ilk açıklamalarında 2 Yunan askerinin Türkiye tarafından 'rehin alındıklarını' söylemişti.

Her ay başında 'yargılanma gününe kadar tahliye edilmeleri' başvuruları reddedilen askerler, 5 aydır Edirne Cezaevi'nde tutuklu.
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