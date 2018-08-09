Samanyolu Haber /Gündem / Akın İpek: Serhat Albayrak, sen Angels otelde kalmadın mı arkadaş? /09 Ağustos 2018 15:04

Akın İpek: Serhat Albayrak, sen Angels otelde kalmadın mı arkadaş?

Abdullah Gül'ün eski doktorunun gözaltında verdiği, Gül ailesiyle birlikte Akın İpek'e ait otelde tatil yaptık ifadesinin ardından bugün havuz medyasında ilginç bir haber çıktı.

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AKP'nin el koyduğu İpek ailesine ait otelde kalan ünlü kişilerin 'seçilerek' cımbızla haber yapıldığı Sabah gazetesi'ndeki küpürü paylaşan Akın İpek sordu: ''(Sabah'ın CEO'su) Serhat Albayrak, sen Angels otelde kalmadın mı arkadaş… Ne var bunda?''

İpek Twitter hesabına şöyle yazdı:

''Durup dururken Angels otelini yine gündeme taşımış Sabah… Evrak yakıldı yalanını atmış… Yakılacak evrağı olan adam, yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen neden tüm bilgisayar ve muhasebeye silinemeyen sistem kurdursun? Evraklar yakıldı dedikten sonra da... Otel de kalan isimler ortaya çıkartıldı diyor aynı haber… Ortaya çıkartıldı dediği ne? Otel yönetimi kalan her misafirin kimliğini yasal olarak bildirilmesi gerekiyor idi… Eksiksiz olarak bildirildi zaten. Zekeriya Öz farklı isimle kalmış imiş… Arkadaş kendisine güvenlik tedbiri olarak zırhlı araç tahsis etmenizde bir sorun yok da güvenlik tedbiri olarak otele farklı isimle rezervasyon yaptırmış ise bana ne... Bana niye sorun olsun.''

'OTELDE KALMAYANLARI YAZARSANIZ DAHA KISA BİR LİSTE OLUR'

''Otelde kalmak bir suç değil… Adı üstünde "Otel"... Ailesi ile benim otelimde tatilini yapmış insanların isimlerini ifşa edip bunu kullanmak da istemem. Fakat kalanları değil... Kalmayanları yazarsanız çok daha kısa bir liste olur.''

'SERHAT ALBAYRAK SEN ANGELS OTELDE KALMADIN MI KARDEŞİM'

''Son Olarak; Sn. Cumhurbaşkanımız Gül'ün yıllar önce Angels otelde tatil yaptığı haberlerinden bir gün sonra; Sabah'ın bugün böyle ağır bir haber yapmasının sebebi ne… Serhat Albayrak, sen Angels otelde kalmadın mı arkadaş… Ne var bunda.''


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