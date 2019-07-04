Samanyolu Haber /Gündem / Yükselen döviz ve enflasyon özel üniversite öğrencilerini vurdu /04 Temmuz 2019 09:32

Yükselen döviz ve enflasyon özel üniversite öğrencilerini vurdu

Özel üniversite öğrencileri artan okul ücretlerine tepkili: Fiyatlar artınca eğitim kalitesi artıyor mu? olumsuz etkiledi

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Artan enflasyon ve döviz kuru özel üniversite fiyatlarına da yansıdı. Özel üniversiteye devam eden öğrenciler yüzde 30’a varan zamlar karşısında tepkili.

Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre pek çok öğrenci zamlı ücretlerin ailelerine büyük yük getireceğini ve bu ücreti ödemekte zorlanacaklarını söylüyor. 

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde okuyan E.D. adlı bir öğrenci, her sene bin TL artışla üniversiteye ödeme yaptığını fakat bu yıl 2 bin 500 lira daha fazla ödemek zorunda kaldığını söyledi. Bu durumun ailesini zor durumda bıraktığını söyleyen E.D., “Özel üniversitede okuyan herkes zengin aile çocuğu değil” diyor. "Dışarıdan bakıldığında sanki bu üniversitelerde sadece parası olan okuyormuş gibi bir algı olduğuna değinen E.D. "Puanı devlet üniversitesine yetmeyen ya da daha iyi eğitim almak isteyen aileler, çocuklarını aldıkları burslara ve maddi durumlarına göre üniversitelere gönderiyorlar. Bu üniversitelerde okuyan her öğrencinin maddi durumu iyi olmayabilir." açıklamasında bulundu.

Aynı üniversiteden B.K. isimli bir öğrenci ise okula kaydolurken zam yapılacağını göz önünde bulundurduğunu ancak bu kadar zam beklemediğini belirtti. B.K. "Fiyatlar artınca eğitim kalitesi artıyor mu?" vurgusunu yaptı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden bir başka öğrenci U.C. ise, okulun öğrencilere müşteri gibi davranmasına tepkili. "Her aile gibi benim ailem de ücreti ödeyebilmek için bir plan kurmuştu ama mevcut zamlar karşısında zorlanacağız," diyor. 
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