CHP'li Tanal'dan TRT açıklaması: 4 dönemdir vekilim ama...

Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın TRT Kurdi kanalında röportajının yayınlanmasına ilişkin tartışmalar sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, dilekçeyle TRT Genel Müdürlüğü’ne başvurdu.





Çifte standart gerekçesiyle TRT'yi eleştiren Tanal, programa çıkma talebini şu cümlelerle dile getirdi:





Tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamayı ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamayı” içeren 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kanunu’nun 5. maddesini hatırlatarak, “Dört dönemdir Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesiyim. Yani kurumunuz çalışanlarının maaşlarını vergileriyle ödeyen halkın seçtiği bir milletvekiliyim. Ancak bugüne kadar TRT’ye ne telefon bağlantısıyla ne de programa davet edilme yoluyla katılmam mümkün olmadı, hiçbir suretle görüşlerime başvurulmadı. Oysa TRT her görüşe eşit mesafede durması gereken bir kurumdur. Bu durum etik ilkelerin bir gereği olduğu kadar hukuk ilkelerinin de bir gereğidir.





CHP'li Tanal, dilekçesinde “Sizin uygun göreceğiniz, belirleyeceğiniz tarih ve saatte, herhangi bir TRT kanalının herhangi bir programına katılarak toplumsal sorunlara, güncel konulara ilişkin görüş ve düşüncelerimi paylaşmak, program sunucularınızın sorularını yanıtlamak isterim. Söz konusu talebimin ivedilikle değerlendirilmesini ve kararın tarafıma bildirilmesini arz ederim” ifadelerini kullandı.





Tanal'ın TRT Genel Müdürlüğü'ne başvuru dilekçesi:



