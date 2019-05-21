Samanyolu Haber /Gündem / YSK'nın gerekçeli kararı bugün de açıklanmayacak! /21 Mayıs 2019 20:05

YSK'nın gerekçeli kararı bugün de açıklanmayacak!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararı bugün açıklamayacak.Dün toplanan kurul seçimlerin yenilenmesine karşı oy kullanan 4 üyenin şerhlerini hazırlaması için gerekçeli kararın açıklamasını ertelenmişti.

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Sputnik'te yer alan habere göre, kararın yarın çıkabileceği belirtiliyor.  Kurul, 6 Mayıs'ta 4'e karşı 7 oyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmişti.

Kısa kararda, 31 Mart seçiminin iptali 2 gerekçeye dayandırıldı. İlki, 22 sayım döküm cetvelinin boş, 101’inin ise imzasız olması.

İkinci gerekçe ise kamu görevlisi olmayan sandık kurulu üyeleri. 225 sandık kurulu başkanının, seçim kanununun 22'nci maddesine aykırı olarak kamu görevlileri arasından seçilmediği belirtildi.3 bin 500 sandık kurulu üyesinin de kamu görevlisi olmadığı tespit edildi.

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