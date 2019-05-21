Samanyolu Haber /Spor / [SON DAKİKA] Fatih Terim PFDK’ya sevk edildi /21 Mayıs 2019 20:15

[SON DAKİKA] Fatih Terim PFDK’ya sevk edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçında 'saldırı' ve 'tedbire uymaması' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve yardımcısı Ümit Davala, Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Yapılan açıklamada Fatih Terim’in ‘Saldırı’ ve ‘Tedbire uymama’, Ümit Davala’nın ise ‘Sportmenliğe aykırı hareket’ nedeniyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Kurul, Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Orhan Ak’ın da ‘ Sportmenliğe aykırı hareket’ nedeniyle PFDK’ya sevk edilmesine karar verdi.

İşte TFF’nin resmi sitesinden açıklanan PFDK kararları:

Hukuk Müşavirliği’nce 21.05.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 18.05.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 18.05.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- BURSASPOR Kulübü’nün 19.05.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi uyarınca ve Yayın Talimatı’nın 13/5 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM’in aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca ve “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 20.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü ÜMİT DAVALA’nın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “tedbire uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 20.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü’nün 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi uyarınca ve Yayın Talimatı’nın 12/3 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü antrenörü/ kaleci antrenörü ORHAN AK’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 20.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü’nün 20.05.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 20.05.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

8- ADANA DEMİRSPOR Kulübü’nün 18.05.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”
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