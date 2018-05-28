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YSK'den flaş açıklama: Sayıyı verdi

YSK Başkanı Güven, "Güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verdiğimiz sandıklardaki seçmen sayısı 144 bin" açıklamasını yaptı.

SHABER3.COM

Yayınlanma tarihi: 28 Mayıs 2018 Pazartesi, 12:56

YSK, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve HDP YSK Temsilcisi Mehmet Tiryaki’nin itirazlarına rağmen dün ‘sandık taşıma’ kararı aldı.


Sancar, dün yaptığı açıklamada  “Henüz tam anlamıyla durumdan etkilenen seçmen sayısını bilmiyoruz. Çok sayıda köy için sandık birleştirme kararı söz konusu. Bu nedenle ilk öngördüğümüzden de fazla sayıda seçmen etkilenecek görünüyor. Bu seçmenlerden büyük kısmı ise HDP seçmeni” ifadelerini kullanmıştı.


YSK Başkanı Sadi Güven, bugün taşınmasına karar verilen sandık sayısını açıkladı


Güven'in açıklaması şöyle:


"Güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verdiğimiz sandıklardaki seçmen sayısı 144 bin. Sandık güvenliği önemli ancak seçmenin hür iradesini sandığa yansıtması her şeyden daha önemli" dedi.

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