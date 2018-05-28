Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar bu sabah neden düştü? Piyasalara ne söz verdiler? /28 Mayıs 2018 13:07

Dolar bu sabah neden düştü? Piyasalara ne söz verdiler?

Döviz haftaya düşüşle başladı. Türk hisse senetleri piyasası da pozitif olarak açıldı. Piyasalardaki olumlu havanın nedenine gelince; Reuters'e göre, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın dün akşamki toplantıda para politikasında sadeleşme ve mali disiplin konusunda kararlı mesajlar vermesi ve gelişen ülke piyasalarına yönelik baskının azalması.

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Bugün önemli bir veri akışının olmadığı küresel piyasalarda ABD piyasaları Anma Günü nedeniyle kapalı olacak. Öte yandan ABD, Çin ve Kuzey Kore taraflarından ticarette korumacılık ve liderler buluşmasına ilişkin gelebilecek açıklamaların piyasaların yönünü tayin etmede etkili olması bekleniyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya Londra ziyareti öncesi dün akşam İstanbul'da yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

Katılımcılar, güven tesisi amaçlayan söylemler ve para politikasında normalleşme ve sadeleşme mesajlarının toplantıda ön plana çıktığını belirttiler. Katılımcılar para politikasında sadeleşme adımının oldukça yakın olduğu, 7 Haziran Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında değerlendirilebileceği izleniminin verilen mesajlar arasında ön plana çıktığını söylediler.

PETROL 6 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

ABD hafif ham petrolü başlıca petrol ihracatçısı ülkelerin üretim kısıntısını gevşeteceği beklentisiyle altı haftanın en düşük seviyesine gerilerken, Asya hisse piyasaları ve ABD endeks vadeli işlemleri Kuzey Kore ile ABD liderlerinin her şeye rağmen bir araya geleceğine yönelik beklentilerle yükseldi.

PİYASALARA ŞİMŞEK VE  ÇETİNKAYA  MESAJLARI ETKİSİ

BIST-100 Endeksi Cuma gününü gelişen Asya piyasalarındaki pozitif hava eşliğinde yüzde 2.04'lük yükselişle 103,200 seviyesinden tamamladı. Endeks bu sabah saat 09:59 itibariyle yüzde 1.24 primle 104,481.11 seviyesinde bulunuyor.

Halk Yatırım'dan yapılan değerlendirmede "ABD tahvil faizlerindeki gerileme eşliğinde gelişen ülke piyasalarındaki iyimserlik ile pozitif kapanış gerçekleştirmiştik. Bu doğrultuda, yurt içi piyasaların hem hafta sonu gerçekleşen toplantıdan gelen para politikasında sadeleşme ve mali disiplin konusunda kararlı mesajlar, hem de gelişen ülke piyasalarına yönelik baskıda hafifleme ile pozitif seyrini sürdüreceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede, BIST 100 Endeksi'nin yüzde 0.6-0.7'lik yükselişle başlayacağını öngörüyoruz" denildi.

VİOP'ta bu sabah BIST-30 endeksinin Haziran sonu vadeli kontratları ilk işlemlerde yüzde 0.30 artışla 129,300 seviyesinde işlem görüyor.

Ziraat Yatırım'dan yapılan değerlendirmede ise "BIST-100de, Cuma günü genele yayılan güçlü alımlarla birlikte son iki haftadır birçok defa test edilen 103,750 direnci kırılabilir" denildi. Diğer yandan Cuma akşamı KAP'a açıklama yapan Doğan Holding Milta'nın 105 milyon dolara Koç Holding'in bağlı ortaklığı Tek Art Kalamış şirketine satış çalışmalarına tamamlayamadan son verdi.

MERKEZ BANKASINDAN FAİZ KARARI

 Merkez bankası'ndan faizde sadeleştirme kararı. 1 haftalık vadeli repo ihale faiz oranı 16.50 olan politika faiz oranına eşitlenecek. Uygulama 1 Haziran'da hayata geçirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) iftar yemeğinden sonra Başkan Murat Çetinkaya 'nın sadeleştirme vurgusu üzerine açıklamada bulundu. TCMB'den yapılan açıklamada, "Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir." denildi. Açıklama sonrası 4.65 seviyesinin üstünde olan Dolar kuru 4.61'in altına geriledi.

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