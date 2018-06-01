YSK'dan Deniz Baykal kararı

CHP'den milletvekili aday adayı olan Tarkan Yılgün, milletvekili listesine giremeyince Antalya 1. sıra milletvekili adayı Deniz Baykal'ın aday gösterilmesine itiraz ederek YSK'ya başvurdu.

Habertürk'ün aktardığına göre, sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılgün, BİMER'e yaptığı başvuruyu da yayımlayarak Baykal'ın sağlık sorunları yaşadığını belirtti. Yılgün, "Hepimizin bildiği üzere kendisinden 6 aydır haber alınamıyor. Hep iyi denilerek geçiştiriliyor" ifadelerini kullandı.





CHP'li Yılgün'ün başvurusuna bugün YSK'dan yanıt geldi. YSK kararında, "Deniz Baykal'ın milletvekili seçilmesine engel bir durum olmadığı" vurgusu yapıldı.