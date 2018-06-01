Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da ilginç hazırlık... Terör savcılarına 24 Haziran görevi.... /01 Haziran 2018 11:15

Ankara'da ilginç hazırlık... Terör savcılarına 24 Haziran görevi....

24 Haziran’daki seçimlerin ‘güvenli ortamda yapılmasını sağlamak ve seçim sırasında çıkabilecek olayları soruşturmak’ iddiası ile koordinasyon merkezi kuruldu. Merkezde, bir başsavcıvekili ile üç terör savcısı görevlendirildi. Ekibin ilk soruşturmasında HDP’lilerle kavga eden kişiler hakkında işlem yapıldı.

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Daha önce de AKP Hükümeti tarafından 24 Haziran seçimleri için Ulaştırma Bakanlığı, MİT ve hackerlardan oluşan bir ekip kurulmuştu. Ekip seçim günü sosyal medya ve internete müdahale edebilecek.


 
Hürriyet’tin haberine göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ın talimatı üzerine ‘Seçim Koordinasyon Merkezi’ oluşturuldu. Merkez, Başsavcıvekili Burhan Tezcan’a bağlı olacak olan büroda terör suçları soruşturma bürosunda görevli üç savcı daha görev yapacak.

Koordinasyon merkezinin kurulmasına ilişkin başsavcılık yazısında şöyle denildi:

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri’nin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi, seçmen iradesinin sandığa sağlıklı bir şekilde yansıması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amacıyla seçim sürecince 298 sayılı ‘Seçim Kanunu’na muhalefet’ teşkil edecek eylemlerle ilgili olarak başsavcılığımız bünyesinde seçim suçlarını soruşturmak ile görevli koordinasyon merkezi kurulmuştur. Seçim müddettince ‘298 sayılı Seçim Kanunu’na muhalefet’ teşkil eden eylemlerle ilgili olarak kolluk birimlerinin seçim suçlarını soruşturmakla görevli günün nöbetçi Cumhuriyet savcısıyla irtibata geçerek olayla ilgili olarak talimat almaları, kamu düzeni ve güvenliğini bozacak mahiyetteki devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü tehdit eden, can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan şiddet eylemleri ilgili olarak ayrıca görevli Cumhuriyet başsavcıvekilliğine bilgi vermeleri gerekmektedir.”

Başsavcılık bünyesinde görev yapmaya başlayan özel büro ilk olarak, 29 Mayıs’ta Ankara Ufuktepe’de HDP seçim irtibat bürosu önündeki parti flamalarının kesilmesiyle ilgili olarak ‘mala zarar verme’ suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, HDP flamalarının mahalledeki çocuklar tarafından kesildiği tespit edildi. Savcılık ayrıca, aynı gün HDP’li bir grubun kafe çalışanları ile yaptığı kavgayı da soruşturdu ve kavgaya karışan şüpheliler hakkında ‘tehdit, kasten yaralama, hakaret’ suçlarından işlem yaptı.

 
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