YSK’nın KHK çelişkisi: Seçmen olabilirler ama seçilemezler

31 Mart yerel seçiminin ardından dikkatlerin çevrildiği Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), olağanüstü hal döneminde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname’ler konusunda alınan kararlara ilişkin tartışmalar büyüyor.





YSK, AKP’nin KHK’lıların seçmen olamayacağı yönündeki itirazını değerlendirirken, bu itirazın Anayasa’daki 'seçme hakkının' ihlali olacağı görüşünden hareket etti ve itirazı reddetti.





Ancak YSK, 31 Mart seçimini kazanan KHK’lı belediye başkanlarının 'kamu hizmeti’nde bulunamayacağı gerekçesiyle mazbata alamayacağını' öngören bir önceki kararıyla büyük eleştiri toplamaya devam ediyor.





YSK’nın KHK’lıların seçme ve seçilme hakkıyla ilgili kararlarında 'çelişkiye düştüğünü' belirten hukukçular, "KHK’lılar seçmen olabileceği gibi belediye başkanı da olur. Yasaların gereği budur. KHK’lı belediye başkanlarına mazbatalarının verilmesi hukukun gereğidir" görüşünde birleşiyor.





Eski cumhuriyet savcılarından Ömer Faruk Eminağaoğlu "YSK’nın büyük çelişki yaşadığını ve hukukun üstünlüğünü uygulamakta büyük sıkıntıya düştüğünü" söyleyen hukukçuların başında geliyor.





"Seçmen olabiliyor ancak seçilemiyor"





Eminağaoğlu, 'nasıl bir çelişki' olduğu konusunda DW Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunurken, "KHK’lılara mazbata vermemek büyük yanlıştır" diyor ve Anayasa’nın 84'üncü maddesine dikkat çekiyor.





Bu madde gereğince milletvekillerinin ancak bir mahkeme kararıyla vekilliğinin düşebileceğini anlatan Eminağaoğlu, "Bu mahkeme kararı Meclis'e bildirilir ve vekillik düşer. Milletvekilleri ile belediye başkanlarının seçilmesi, görev yapması süreci de aynıdır. Seçilme hakkının kullanılmasıyla ilgili bir süreçtir bu" diyor.





Eminağaoğlu, YSK’nın ortada hiçbir yasa maddesi yokken KHK’lı belediye başkanlarının mazbatalarını almalarını engellediğini öne sürüyor. Eminağaoğlu, "YSK, KHK’lıların seçmen olma, oy kullanma hakkını teslim ederken, seçilme haklarını ellerinden almış ve hukuksuzluk yapmıştır. Çelişki budur. YSK’nın bu çelişkiden acilen kurtulması gerekmektedir” değerlendirmesi yapıyor.





"Kamu hizmeti diye bir gerekçe olamaz"



