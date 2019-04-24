17/25 Aralık yolsuzluk iddialarına adı karışan 4 bakan ne yapıyor?

17/25 Aralık 2013 yolsuzluk operasyonları, şüphesiz Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hayatını en fazla etkileyen olaylardan biri.

17 Aralık’taki operasyonlarda, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar ve İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab’ın da aralarında bulunduğu 89 kişi gözaltına alındı.

25 ARALIK'TA 2'NCİ DALGA

Gözaltına alınanlara 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'kaçakçılık' gibi suçlamalar yöneltildi. 25 Aralık 2013’te ise ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı.

Bu defa da 96 kişiye 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'rüşvet' suçlamaları yöneltildi. İkinci dalga operasyonda, dönemin başbakanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrı evrakı hazırlandı.

O dönemde ayrıca bakanlar Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış da dahil olmak üzere pek çok kişiye ait olduğu iddia edilen ses kayıtları sosyal medyaya servis edildi.





4 BAKAN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ





Operasyonların ardından Egemen Bağış, sürdürmekte olduğu Avrupa Birliği Bakanlığı görevinden alındı. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ise bakanlık görevlerinden istifa etti.





Adı yolsuzluk iddialarına karışan dört bakanın Yüce Divan’a gönderilmesi için 20 Ocak 2015’te Meclis’te oylama yapılsa da teklif, oy çokluğuyla reddedildi.





Görevlerinden ayrılmalarının ardından dört bakanın düşük profilli bir medya mevcudiyeti sözkonusu oldu.





Peki, 17/25 Aralık yolsuzluk iddialarına adı karışan dört bakan şu anda ne yapıyor?













EGEMEN BAĞIŞ HANGİ ÜNİVERSİTEDE DERS VERİYOR?



