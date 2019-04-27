Samanyolu Haber /Gündem / YSK’nın İstanbul kararı için tarih belli oldu /27 Nisan 2019 18:34

YSK’nın İstanbul kararı için tarih belli oldu

AKP ve MHP’nin İstanbul seçimlerinin iptali için yaptığı başvuru nedeniyle inceleme başlatan YSK’nin bu hafta kararını vermesi bekleniyor.

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CHP'de de gözler YSK'de. Olumsuz bir sonuç beklemediklerini belirten parti kurmayları sürecin çok fazla uzadığını ve bir an önce sonlanması gerektiğini vurguluyor.

AKP, YSK'ye 9 iddiadan oluşan bir liste verdi ve araştırılmasını talep etti. Kurul bu 9 maddeden 8’ini kabul etti. Araştırma için ilçe seçim kurullarına 5 günlük süre verilmişti. Sadece kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin yaptıkları itiraz reddedildi. 2 bin 732 kısıtlı seçmene oy kullandırıldığı, zihinsel engelli 21 bin 358 seçmen için kısıtlılık kararı olup olmadığı ve cezaevlerinde oy kullanan 10 bin 290 hükümlünün durumu ise araştırılıyor.

17 BİN KİŞİDEN SADECE 3 KİŞİ

Sözcü'de yer alan haber şöyle: CHP yetkilileri, YSK'dan bu hafta karar beklediklerini belirterek ‘'17 bin engelli seçmenin araştırması tamamlandı sadece 3'ünün kısıtlı olduğu anlaşıldı. Ancak bu kişiler hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olup olmadığının da araştırılması gerekiyor. Çünkü bir kişinin zihinsel engeli nedeniyle iş ve eylemlerinden sorumlu olmadığına dair kesinleşmiş mahkeme kararı gerekiyor. Eğer mahkeme kararı yoksa oy kullanmasında da bir engel bulunmuyor'' dediler.

CHP Genel Başkan yardımcısı Faik Öztrak da, “Seçimlerin üzerinden yaklaşık bir ay geçti. İstanbul’da seçim sürecine ilişkin belirsizlik hala devam ediyor. Sürecin uzaması, ülkemizin ufkunu da karartıyor.Bu belirsizlik artık Türkiye’nin gündeminden çekilmelidir. Kararın artık en kısa sürede verilerek, Türkiye’nin rahatlatılacağına inanıyoruz” dedi.
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