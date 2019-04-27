Samanyolu Haber /Gündem / İzmir'de feci kaza: 4'ü çocuk 7 ölü /27 Nisan 2019 18:31

İzmir'de feci kaza: 4'ü çocuk 7 ölü

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi yakınlarında bir aracın yolun karşı şeridine geçip başka bir araçla çarpıştığı trafik kazasında biri bebek, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Kaza yapan ailenin pikniğe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

SHABER3.COM

Kazada ilk belirlemelere göre, iki araçta bulunan biri bebek, 3'ü çocuk, 7 kişi yaşamıını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, yol ulaşıma kapandı.

Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Cenazelerin savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi. 
Recep Kaya (25) isimli görgü şahidi, hızla giden bir aracın karşı yöne geçerek diğer araçla kafa kafaya çarpıştığını söyledi.

Öte yandan kaza yapan araçlardan birinde bulunan ailenin pikniğe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Hurdaya dönen bir araçta piknik malzemeleri olduğu görüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İzmir'de feci kaza: 4'ü çocuk 7 ölü Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:08:11