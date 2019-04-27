İzmir'de feci kaza: 4'ü çocuk 7 ölü

Kazada ilk belirlemelere göre, iki araçta bulunan biri bebek, 3'ü çocuk, 7 kişi yaşamıını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, yol ulaşıma kapandı.





Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Cenazelerin savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı bildirildi.

Recep Kaya (25) isimli görgü şahidi, hızla giden bir aracın karşı yöne geçerek diğer araçla kafa kafaya çarpıştığını söyledi.





Öte yandan kaza yapan araçlardan birinde bulunan ailenin pikniğe gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Hurdaya dönen bir araçta piknik malzemeleri olduğu görüldü.